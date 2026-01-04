萬千星輝2025｜葉蒨文大熱奪飛躍　單親成長入行窮到戶口得2位數

《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步女藝員」結果出爐，由葉蒨文大熱奪獎。今年葉蒨文因《女神配對計劃》與曾展望的互動而爆紅，之後更多次情侶檔出騷吸金，絕對實至名歸。

《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步女藝員」結果出爐由葉蒨文大熱奪獎。（TVB節目截圖）

葉蒨文單親家庭成長

今年33歲的葉蒨文入行9年，到今日終於被受肯定，著實不容易。她曾接受《香港01》訪問時透露入行頭3年相當難捱，經常開工不足戶口只剩下2位數字，自責愧對家人：「其實我係單親家庭成長，媽咪一直都俾好多鼓勵我，佢知道我好鍾意演戲，變咗佢從來都唔會俾壓力我，亦會反過來安慰我，叫我唔使擔心家庭嘅開支，佢會搞得點。但到我踏入咗30歲之後，我係會覺得內疚，會反問自己係咪應該要回饋返一啲嘢俾媽咪，有時候都會覺得自己冇用。因為媽咪係一位女強人，有時候見到佢一個人養大我哋3個小朋友，我好想好似佢咁叻。」

今年葉蒨文因《女神配對計劃》與曾展望的互動而爆紅。（陳順禎攝）

兩位葉蒨文合照。(ig@sophieysm)

葉蒨文單親家庭成長。(葉志明 攝)

葉蒨文銀行戶口得返兩位數

葉蒨文面對收入不穩定，為減少開支，會選擇乘坐公共交通工具出入：「其實我而家都仲係會搭港鐵返工放工，同埋我都鍾意食公司兩餸飯，因為好抵。同埋試過戶口得返兩位數，被媽咪知道咗之後，佢話俾錢我，但去到我咁嘅年紀我係要唔落手，最終我係拒絕咁佢冇要到。（而家收入穩定過以前？）其實都唔係好穩定，《愛回家》劇情有時寫我會多啲，有時候又會寫我少啲，變咗就會好直接咁影響到收入，係呢幾個月好少少，都有啲廣告搵我，咁所以我都好感恩，明白到呢行係少咗好多工作，明白整體個市況都唔係咁好。」

葉蒨文勁長腿。(ig@sophieysm)

葉蒨文好索。(ig@sophieysm)

葉蒨文嘆spa曬泳裝。（IG@sophieysm）