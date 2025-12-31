陳懿德轉戰女主持獎項同重量級司儀較量：想知憑努力可以行到幾遠

無綫（TVB）近年力捧的小花陳懿德（德德），憑住亮麗外型與靈活的反應，工作接踵而來，更被封為新一代「東張女神」。不過，在早前公布的《萬千星輝頒獎典禮》提名名單中，陳懿德竟離奇未能打入「飛躍進步女藝員」十強，令不少網民大跌眼鏡。幸好，她仍憑實力殺入「最佳女主持」十強，與一眾重量級司儀同台較量。

陳懿德在社交平台撰寫長文剖白心聲

面對失落「飛躍」提名，陳懿德近日在社交平台撰寫長文剖白心聲，字裡行間流露出對事業的熱誠與倔強。她直言：「我好想知道憑住自己嘅努力，我可以行到幾遠。」她回憶自2021年入行至今，領略到許多以為「不可能」的極限，其實全在於一個信念：「在於你有幾想做到件事，你有幾相信自己可以做到。」

細數近兩年的成績表，陳懿德的確交出亮麗表現。從港姐、台慶到奧運，甚至獨挑大樑主持頒獎禮、跨國與「少女時代」同台，進步神速：「踏上啟德嘅舞台，再到自己一個主持選秀節目。」她感嘆在經驗尚淺時能獲得這些難得機會，令她明白「冇可能」原來都可以發生。

對於主持工作，陳懿德更昇華至一種「使命感」，希望藉此鼓勵正在追夢的人：「追夢嘅路從來都會有點崎嶇，甚至有啲時候你會跌得好痛，但我相信呢啲經歷都係缺一不可嘅養分。」字字鏗鏘，最後更呼籲粉絲支持正在向「最佳女主持」邁進的她，展現出強大的體面與志氣。

陳懿德長文如下：

「我好想知道憑住自己嘅努力，我可以行到幾遠。」

就係咁，2021年我入咗行。



喺呢幾年我明白到，其實有時你以為「冇可能」嘅極限其實並唔係想像中咁遙不可及，有時可能係幸運，而有時可能係在於你有幾想做到件事，你有幾相信自己可以做到呢件事。



呢兩年有好多「冇可能」嘅機會發生咗係我身上。上年踏上大show司儀嘅路，做港姐、台慶、奧運、節目巡禮，甚至年頭竟然有機會自己一個做頒獎禮嘅司儀，再到第一次出埠做MC，同細個最鍾意嘅少女時代同台，踏上啟德嘅舞台，再到自己一個主持選秀節目，甚至參與production meeting認識唔同崗位注意嘅野。



喺呢啲機會出現之前，我從未諗過經驗尚淺嘅我竟然可以擁有呢啲咁難得嘅機會。呢啲「冇可能」原來都有可能發生。



而透過呢啲機會，令我搵到自己做司儀嘅使命感-我希望為每一位睇我節目嘅觀眾、信任我嘅客戶帶黎一點快樂。



主持，對我黎講，並唔係一份工作，而係一份使命，更加係一趟探索人生唔同「可能」嘅旅程。



雖然我仲有好多需要學習嘅地方，但我希望陳懿德都可以為螢幕前嘅你帶嚟一點鼓勵、一點力量。特別係努力追夢嘅你，想證明自己嘅你。追夢嘅路從來都會有點崎嶇，甚至有啲時候你會跌得好痛，但我相信呢啲經歷都係缺一不可嘅養分，都係為咗成就更強大嘅我哋而存在。



希望我哋一齊努力，向住未來更多嘅「冇可能」，向住最佳嘅自己進發。



希望你可以支持 向住最佳女主持努力嘅陳懿德。

