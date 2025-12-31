李嘉欣學妹2025年尾官宣戀情　收花品味與李龍基相近：很開心

現年25歲的姚祖恩是《環球小姐（香港區）2024總決賽》的冠軍，兼奪「最上鏡佳麗獎」、「環球小姐香港區最受歡迎佳麗獎」成為三料冠軍，亞軍和季軍分別是甄蕎和雷莊𠒇。姚祖恩本身是中英混血兒，爸爸是英國人、媽媽是香港人，而她在香港土生土長，是55歲「大美人」李嘉欣的學妹，二人曾因一同在母校瑪利諾修院學校接受內地節目《魯豫有約》訪問，而有過一面之緣，被讚是「翻版李嘉欣」。

姚祖恩是《環球小姐（香港區）2024總決賽》的冠軍。（IG@joannejosephinerhodes）

香港區《環球小姐》冠軍姚祖恩，亞軍甄蕎，季軍雷莊𠒇。（資料圖片）

JoJo係李嘉欣嘅同校師妹，當年出鏡只有中二。（影片截圖）

JoJo話自己好少睇電視，所以當年唔識李嘉欣。（影片截圖）

男友外型高大俊朗

即將踏入2026新一年，姚祖恩日前在社交平台官宣戀情，分享多張與男朋友到高級餐廳吃飯的照片，見她穿上一襲黑色晚裝裙，低胸裝配上多層閃亮頸鏈及耳環，盡現高貴氣質。姚祖恩的男朋友罕有現身，輕輕搭住女朋友合照，看上去非常年輕，而且生得高大俊朗，與姚祖恩十分登對。而姚祖恩收到大束粉紅色的花，與李龍基賀王青霞出獄的所送的鮮花撞色，但卻更大紮更鮮艷，離開酒店時亦幫手一手拿鮮花，一手拿禮物離開，盡顯伸士風度。

姚祖恩收到大束粉紅色鮮花。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩首度與男友合照放閃。（IG@joannejosephinerhodes）

李龍基當日接王青霞出獄時亦是送同色嘅粉紅色鮮花，大大束好搶眼。（受訪者提供）

雷莊𠒇點讚送祝福

姚祖恩以英文寫道：「我最喜歡的人，最喜歡的花，最喜歡的地方，還有最喜歡的foood🥰謝謝你總是讓我吃得很開心🤪」前港姐冠軍雷莊𠒇亦有按讚。

姚祖恩收到嘅更加大束。（IG@joannejosephinerhodes）

高級餐廳品嚐美食。（IG@joannejosephinerhodes）

男朋友手上拎住把刀？（IG@joannejosephinerhodes）

好有風度拎埋花同禮物離開酒店。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩亦有「翻版李嘉欣」之稱。（IG@joannejosephinerhodes）

