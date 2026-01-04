專訪｜曾錦燊從派香水到「東張男神」　曾半年無工開街頭扮公仔

曾錦燊（Charles）這個名字在近兩年才在大家耳邊響起，到底他是誰？現年27歲的曾錦燊於2022年參加第32期無綫電視藝員訓練班，之後於2024年正式加入TVB成為旗下藝員，其後加入《東張西望》成為「東張男神」而為人認知。在將軍澳電視城的走廊裡，曾錦燊走得很快，卻在遇見每一位工作人員時都習慣性地微微欠身，送上一個略帶靦腆的微笑。這種謙卑與客氣，與他在《東張西望》中為了追訪正義、對著鏡頭據理力爭的「男神」形象，有著一種奇妙的溫差。



曾錦燊於2022年參加第32期無綫電視藝員訓練班。(胡凱欣 攝)

曾錦燊接受《香港01》專訪當日，穿著自家品牌時裝店出品的焦糖色麂皮外套，在燈光下顯得挺拔。這大概就是曾錦燊現在的狀態：一半是活在鏡頭前、承載著觀眾期待的演藝新星；另一半則是腳踏實地、為了生存與夢想精打細算的現實主義者。

曾錦燊接受《香港01》專訪當日，穿著自家品牌時裝店出品的焦糖色麂皮外套，在燈光下顯得挺拔。(胡凱欣 攝)

那場關於「死貓」的試煉：在憤怒中學會共情

很多人認識「曾錦燊」這個名字，是從《東張西望》那一宗宗充滿社會張力的個案開始的。尤其是那次轟動全港的「裝修師傅虐貓案」，曾錦燊對著鏡頭，眼神中閃過的憤怒與隨後安撫苦主時的溫柔，讓無數網民留言：原來《東張》還有這樣一個有血有肉的男孩子，更讓曾錦燊感覺到：「我覺得做主持唔係淨係對稿，要真係用情感去共情苦主。雖然我拍開場白拍咗成十次，但我學識咗點樣自然咁表達感受。」

很多人認識「曾錦燊」這個名字，是從《東張西望》那一宗宗充滿社會張力的個案開始的。(胡凱欣 攝)

六個月的無聲消磨

曾錦燊的演藝之路並非一帆風順。他是從無線電視藝員訓練班（廣州班）畢業的，帶著滿腔熱血回到香港，迎接他的卻是長達半年的「真空期」。他苦笑著表示：「其實當時會喺度不斷反省自己係咪真係唔適合做演員呢？」曾錦燊曾氣餒過，想放棄過，因為當時「一個禮拜有五日都喺屋企等緊機會，你連返公司都唔知唔知可以點，邊個人又唔識。」但最後他沒有選擇放棄，「堅持咗捱過嗰段真係好黑暗嘅時間」，雨過後就會天晴。

曾錦燊的演藝之路並非一帆風順。(胡凱欣 攝)

在加入娛樂圈初期，收入不穩定的曾錦燊又如何捱過來？幸好在他選擇加入娛樂圈之前瘋狂工作賺錢，這筆錢都夠他使用一段時間。曾錦燊自言家庭並不是很富有，不能支持他太多，所以入行後為了生存，這個在鏡頭前光鮮亮麗的男生，曾隱藏起藝人的身份，走進日常的勞動力市場。他做過朋友的餐廳，在街頭派過香水試用裝，甚至穿上厚重且悶熱的公仔衫，在烈日下向路人揮手。

曾錦燊選擇加入娛樂圈之前瘋狂工作賺錢，這筆錢都夠他使用一段時間。(胡凱欣 攝)

談到「扮公仔」，曾錦燊表示當時因為已經簽約，所以不能做有衝突的工作，但其他類型的都可以，所以他選擇穿上厚厚的公仔衫「扮公仔」。曾錦燊指人工還不錯：「都有$600一個鐘㗎！」被問到在外兼職時，會否害怕被人認出，他指「不怕」，加上「扮公仔」看不見樣子，所以更不怕。「都係覺得純粹打份工，有錢收就好啦咁樣，同埋都係啲好正規嘅工作。」

曾錦燊連公仔都扮過。(受訪者提供)

年少的曾錦燊。(受訪者提供)

不少剛入行的藝人銀行戶口都會出現結餘不足的情況，但曾錦燊淡淡地說，「我絕對係一個非常之識得理財嘅人，我絕對唔會畀我個户口少過四位數字，所以我都自己會儲錢。」為了追夢，曾錦燊目標明確，做足準備，不論在金錢上或是在心理上。

為了追夢，曾錦燊目標明確，做足準備。(胡凱欣 攝)

最迷茫時遇到伯樂鍾澍佳

就在曾錦燊準備放棄的時候，他遇到了生命中的伯樂—監製鍾澍佳（佳導）。鍾澍佳在他最迷茫的時候，給予了一個「跟組演員」的機會，所謂跟組，其實就是全天候待在劇組，哪裡缺人就補哪裡。曾錦燊做過「光替」（燈光替身），做過無名跑龍套，甚至幫忙搬道具。「我可以入到劇組裏面係一張白紙，乜都唔識，咁樣去了解下成個劇組點樣運作。」這份謙卑與勤奮，最終讓他爭取到了《法證先鋒VI》中一角，亦是他出道後第一個有姓名的角色，「做好自己本分，咁佢哋會有人睇到。」萬國棟這個角色—是他第一個意義上有名字、有故事脈絡的角色。他不再是走廊裡的背景板，曾錦燊開始有了靈魂。

鍾澍佳在曾錦燊最迷茫的時候，給予了一個「跟組演員」的機會。(胡凱欣 攝)

錢與夢想：藝人背後的「理財哲學」

在訪問中，曾錦燊數次提到「理財」和「家用」。這在充滿浪漫幻想的演藝圈顯得有些突兀，卻充滿了成熟味。「我不是富二代，我的家庭算小康，但我不想成為父母的負擔。」曾錦燊坦言，即便現在收入穩定了，他依然堅持每個月給家用，甚至會把家用存進父母的一個專屬戶口，像個「小銀行」一樣幫他們存著。「這是一種責任。做藝人這行太被動，你今天有工作，不代表明天有。」這也是他開設個人時裝店的初衷。這份副業佔了他收入的20%，卻給了他追夢 100% 的底氣。「開時裝店不僅是為了賺錢，更為了省錢。我們出鏡要很多衣服，以前要借、要買，現在穿自家的，既是宣傳也是節省成本。這就是我的生存之道。」

曾錦燊坦言，即便現在收入穩定了，他依然堅持每個月給家用。(胡凱欣 攝)

「東張男神」的背後

面對網民排山倒海的評價，曾錦燊有著一套獨特的「過濾系統」。被封為「東張男神」，他臉上沒有顯露太多的自傲，反而更多的是惶恐。「咁如果係一啲無理取鬧嗰啲呢，咁多數睇完就得啖笑咁就算啦唔理㗎啦，咁如果真係一啲中肯嘅，即係佢語氣好差，但都係一啲合理嘅評語，其實我都真係聽完之後吸收。」他笑言，自己解壓的方式非常簡單：放空。「十二點過後，我不喜歡跟人說話。我需要『Me Time』。我鍾意睇啲好無腦嘅嘢，咁呢我就會減到壓㗎。那一刻，我不是曾錦燊，不是主持，只是一個純粹的觀眾。那是我維持正能量的電池。」

面對網民排山倒海的評價，曾錦燊有著一套獨特的「過濾系統」。(胡凱欣 攝)

心中始終燃燒著一團關於「演戲」的火

雖然《東張》主持的工作帶給了曾錦燊知名度，但他心中始終燃燒著一團關於「演戲」的火。「以前的我，是那個坐在房間裡等機會敲門的人。但我現在明白了，機會是敲出來的。」他眼神堅定地說，「我現在的目標是拿到『最佳男新人』，或者是讓更多監製看到我嘅進步。如果有一日我覺得自己準備好了，我會主動去敲監製嘅門，跟他說：『你好，我是曾錦燊，希望能給我一個試鏡的機會。』」

雖然《東張》主持的工作帶給了曾錦燊知名度，但他心中始終燃燒著一團關於「演戲」的火。(胡凱欣 攝)

那個懂得「退一步」的男孩子

從派香水的少年到鏡頭前的主持，曾錦燊用他的故事告訴我們：在將軍澳這座「夢工廠」裡，最珍貴的不是容貌，而是那份在認清現實後，依然願意為夢想「再熬一下」的勇氣。在採訪過程中，曾錦燊數次提到他對前輩陳庭欣（Toby）的欣賞。他說欣賞對方的體面與大方。其實，曾錦燊自己也是這樣的人。在這個急功近利、每個人都恨不得把野心寫在臉上的圈子裡，他懂得在適當的時候退一步去觀察，在必要的時候進一步去爭取。這種「進退有度」，或許才是他在電視城這條長廊裡，最堅固的護身符。