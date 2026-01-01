大王安德尊公開認愛後與宋芝齡同場　宋芝齡爆冇家用收當眾互摑

大王安德尊與宋芝齡這對《流行都巿》CP一直都大受觀眾歡迎，緋聞長達十多年。早前安德尊邀請多年好友 林嘉華 作客節目時，在接受TVB《娛樂新聞台》訪問時，安德尊就於兄弟逼供下首次公開認愛，眾多觀眾都戥他們非常開心。日前，安德尊與宋芝齡一齊為節目開廠，大方為曖昧關係解畫，宋芝齡受訪時串爆安德尊，二人更一度互摑！

二人同場受訪！（截圖）

早前安德尊在老友林嘉華作客《流行都市》時，被對方在鏡頭前發動猛烈攻勢，追問何時成家立室。林嘉華更豪言：「你應承我哋，2026年會唔會有個明朗啲嘅答案？你擺酒我實返，冇片酬都返！」面對突如其來的逼供，安德尊竟罕有地沒有黑面，反而笑指另一半（宋芝齡）已經離開錄影廠，隨即引起全場嘩然。林嘉華更趁熱打鐵：「大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！」雖然安德尊事後在公開活動中又「耍太極」指是隨口講，但不少網民已將此視為「遲來的官宣」。

林嘉華返港作客《流行都巿》逼供大王戀情。（截圖）

大王首度認愛！（截圖）

宋芝齡爆冇家用 稱對方以為是皇帝有好多妃嬪遭掌摑

不過，對於二人戀情宋芝齡堅決否認，指二人是公司同事，關係點到即止，宋芝齡更串爆安德尊的智商好Green，更直指對方以為自己真係皇帝有好多妃嬪，又爆安德尊冇俾家用，令佢當日要趕住去工作搵錢養自己，令不甘受辱的安德尊出手摑宋芝齡，宋芝齡亦即時還撃。自從兩人的好消息傳出後，宋芝齡稱落區遇到巿民時都叫她做安德尊老婆，人人都以為他們結咗婚，搞到宋芝齡好擔心自己的感情路會嚇怕追求者。

互相掌摑！（截圖）

互相掌摑！（截圖）

互相掌摑！（截圖）