周潤發荷里活發展不如意重返華語市場　向華強揭秘未能走紅原因

影視大亨向華強自在社交平台拍片大講圈中事及分享個人意見後，引來不少網民關注。而在近日的影片當中，他就道出影帝周潤發當年進軍荷里活，但未能走紅的核心原因，強調只有李小龍那種真功夫的動作片，在荷里活才是吃香的。

向華強自開設個人頻道後就受到許多關注 。（向太微博圖片）

周潤發早已紅遍亞洲

周潤發長相帥氣，擁183cm身高，再加上出色演技，早已在電視界成為當紅小生。及後轉往電影界發展，憑多部電影作品，如《英雄本色》、《英雄好漢》、《阿郎的故事》等大受歡迎，為他在電影界赢得多個獎項，在亞洲市場成為炙手可熱的一線男演員。

當年周潤發好紅。（影片截圖）

周潤發荷里活發展未能走紅

直至1995年，他就選擇轉向荷里活發展，更用3年時間學習英語，並接受及了解荷里活的拍攝模式，但當第一部作品《替身殺手》面世後，卻反應平平，之後參與的電影演出亦不如預期，最後就重回華語電影市場，接拍港產片、合拍片等。

周潤發曾在荷里活發展多年，但始終未能走紅。（資料圖片）

向華強道出周潤發未能走紅原因

而周潤發在荷里活發展期間始終未能走紅，向華強就指出：「周潤發去就好看、演技嘛，可是荷里活大把，等於是每個都演技不得了，帥的也帥得不得了。」道出周潤發的個人特質，在荷里活無法形成不可替代性。但相比之下，李小龍的真功夫就能在荷里活取得絕對的稀缺優勢：「我們香港唯一寶貴，他們沒有就是動作片，只有李小龍的那種個人表演的動作片才吃香。」

向華強指周潤發這類型演員，在荷里活多得是。（抖音圖片）