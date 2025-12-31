Race黃婉佩奧地利溜冰發生意外　尾龍骨骨折：撞擊讓我喘不過氣來

前2R成員黃婉佩（Race）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而黃婉佩亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！早前黃婉佩趁着聖誕假期帶一對子女到奧地利度假，但她卻在溜冰期間發生意外，導致尾龍骨骨折！

Race黃婉佩溜冰發生意外

黃婉佩在社交平台以英文發文憶述當日的情況，她表示當日帶囝囝去溜冰，但卻發生意外：「一切發生得太快了。前一秒我還在引導他滑冰，下一秒我就仰面摔倒在堅硬的冰面上了。撞擊讓我喘不過氣來，我感覺身體深處有東西骨折了。但本能戰勝了一切，即使脊椎劇痛，我還是伸手去扶兒子，讓他騎上紅色的小狗，確保他安全。然後我就躺在冰面上，起不來了。沒有人看到我跌倒。那天溜冰場很安靜，溜冰的人寥寥無幾。在空曠的環境中，沒有人看到我危急的一刻。我大聲呼喊女兒來救我，在她的幫助下，我終於站了起來。」

Race黃婉佩尾龍骨骨折痛苦難耐

兩日後，黃婉佩離開當地踏上回家之旅，她搭了兩個半鐘巴士前往蘇黎世機場，但全程都痛苦難耐：「路上的每一次顛簸都像電流般衝擊着我的身體。我步行了將近一公里穿過機場航站樓才登上飛機。而在飛機硬邦邦的座椅上長達11小時的機程，我的尾龍骨在每次接觸時都像在尖叫。從新加坡樟宜機場出來，我又走了很長一段路。我這輩子從未受過重傷，所以沒想過會那麼嚴重。只是非常不舒服而已，認為只是需要忍過去，但我錯了。醫生解釋了為什麼我的不適感如此強烈：只要尾龍骨碰到硬物，就會劇痛難耐。我的尾龍骨骨折了。每一個動作，每一次我試圖保持身體平衡，都會讓一陣陣劇痛沿着脊椎向上蔓延。」相中所見，黃婉佩緊閉雙眼，面露痛苦，網民紛紛留言希望她早日康復！

