我和春天有個約會｜麗花皇宮四花世紀重聚　蔡曉儀曾患思覺失調

亞視經典劇集《我和春天有個約會》首播至今近30年，依然是無數觀眾心中的神劇。「麗花皇宮」四位靈魂人物——「姚小蝶」鄧萃雯、「藍鳳萍」萬綺雯、「洪蓮茜」商天娥及「金露露」蔡曉儀日前世纪重聚，四人更刻意以當年的經典造型亮相，瞬間引爆網絡「回憶殺」。



麗花皇宮四花世紀重聚 復刻經典造型掀回憶殺

在曝光的照片中，最令人驚嘆的是四人的保養功力。55歲的萬綺雯身材依然纖細，皮膚白皙透亮，與當年那個楚楚可憐的「藍鳳萍」幾乎沒有分別，招牌「42吋長腿」依然是全場焦點。而靈魂人物鄧萃雯盡顯「姚小蝶」的歌后氣場。近年在內地發展順遂的她，狀態大勇，眼神中比起當年更多了一份從容與自信。不少現場觀眾大讚雯女保養得極好，完全看不出已經59歲。

相比起活躍於幕前的鄧萃雯和萬綺雯，淡出幕前多年的蔡曉儀現身更是令全場驚喜。曾是亞視當家花旦的她，還原了「金露露」的甜美與嬌俏，不少網民大讚她「凍齡」有術，容貌與當年巔峰時期相比變化極小。而商天娥完美呼應了劇中叛逆又重情重義的「洪蓮茜」。雖然娥姐多了一份成熟韻味，但舉手投足間依然充滿戲味，四人站在一起，神還原了當年的姊妹情深。

1996年鄧萃雯與商天娥一同倒戈亞視，參演《我和春天有個約會》，同劇還有萬綺雯以及蔡曉儀。（網上圖片）

《我和春天有個約會》是蔡曉儀（左一）在亞視的代表作，其美貌勝過另外幾位女主角。（微博圖片）

前亞視花旦蔡曉儀。(fb@陳靖允)

蔡曉儀早前曾親解當年有傳她因私自接內地劇而遭亞視解約，她直認不諱說：「當時有情緒病，所以做好多事唔係跟常規去做，係有呢個問題。」對於自爆曾遭人落降頭，她稱是一個誤會，並解釋：「其實......我嘅情緒病係思覺失調，呢種情緒病係令我有幻覺，誤會有人以為落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟以為真，導致情緒出現好大問題，其實因為情緒病先有咁嘅諗法。」冰姐一臉憂心眉頭緊皺續問：「聽過人話思覺失調係有幻聽同幻覺？」蔡曉儀回答：「係有呢啲，但每個人有唔同，我幻覺以為被人做呢啲咁嘅事，其實係冇，係情緒病出現呢樣嘢。」

蔡曉儀承認患上思覺失調，曾幻想自己被落降頭。（YouTube@冰姐的花樣人生）