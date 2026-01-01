前最上鏡小姐峇里島度假身形Fit爆　淡出幕前移居新加坡養尊處優

現年39歲的李雪瑩（Crystal）在2010年參選港姐奪得「最上鏡上姐」後入行，但2014年她以赴外進修為由與TVB提前解約，結束短短4年的幕前發展，並淡出娛樂圈。2016年李雪瑩與圈外男友Andrew結婚，婚後育有兩女，一家四口定居新加坡。李雪瑩一家經常周遊列國，早前他們就去了峇里島度假，她在IG曬出一系列靚相，相中所見，以泳裝上陣的她身形Fit爆，完全不似兩女之母！

李雪瑩（Crystal）在2010年參選港姐奪得「最上鏡上姐」後入行。（IG@misscrystalli）

2016年李雪瑩與圈外男友Andrew結婚。（IG@misscrystalli）

峇里島度假。（IG@misscrystalli）

峇里島度假。（IG@misscrystalli）

李雪瑩名校畢業當年人氣超越一線花旦

自小在英國出世長大的李雪瑩，畢業於英國倫敦大學學院（University College London）外語系，精通法文、德文及意大利文，加入TVB後成為明珠台《港生活．港享受》（Dolce Vita）的主持。2012年李雪瑩首度拍劇，在《怒火街頭2》中飾演胡杏兒的律師後輩高雅而人氣急升，更榮登TVB官方網頁藝人人氣榜第一位，擊敗當時的當家花旦鍾嘉欣及女神苟芸慧等。李雪瑩之後參演了《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》等，當中她與朱千雪（Tracy）亦因為合作拍攝《On Call 36小時II》而成為好友，並擔任朱千雪的姊妹團成員之一，而李雪瑩返港亦有相約朱千雪、湯洛雯等聚會。

2012年李雪瑩首度拍劇，在《怒火街頭2》中飾演胡杏兒的律師後輩高雅。（劇照）

李雪瑩在《On Call 36小時II》中做黃智雯和羅仲謙的下屬。（TVB）

李雪瑩在《On Call 36小時II》有不少發揮機會。（影片截圖）

李雪瑩與朱千雪（Tracy）因合作拍攝《On Call 36小時II》而成為好友。（IG@misscrystalli）

朱千雪結婚時，Crystal亦是姊妹團的其中一員。（IG@misscrystalli）

李雪瑩2016年結婚已淡出幕前

李雪瑩在2014年離巢後淡出幕前，2016年與圈外男友Andrew結婚，相繼誕下兩女，並定居新加坡。李雪瑩曾在接受《香港01》訪問時坦言現時大部份時間都放在女兒身上，但間中會接freelance參與一些KOL的工作，她亦不時在社交平台分享一家四口的溫馨合照，一家人經常周遊列國，玩得非常開心！而一向身形纖瘦的李雪瑩即使已是兩女之母，但依然Keep住Fit爆身形，無論樣貌還是身材都零跌Watt，她亦曾透露成功修身的原因是餵人奶及自己湊B，雖然辛苦但樂在其中。

一家人經常周遊列國。（IG@misscrystalli）

去日本。（IG@misscrystalli）

