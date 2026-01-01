夏文汐驚爆從未與富商結婚已分開10多年　首揭嫁豪門產女背後真相

一代性感女星，現年60歲的夏文汐在80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》一炮而紅，事業如日中天之時，她到台灣發展時認識了富商黃冠博，拍拖兩個月即閃婚，淡出幕前移居美國，先後誕下三名女兒，生活低調做幸福少奶奶。夏文汐於2008年傳與老公婚姻亮紅燈，2010年她回港復出拍戲，當時她稱老公支持復出，又謂與老公一個月見一到兩次面，大家是老夫老妻關係。2023年夏文汐宣布回國發展，她承認獨居上海，與老公聚少離多，對於屢傳離婚消息，她一直未有正面承認，令外界猜測不斷。

周潤發與夏文汐當年的演出。(小紅書)

性感女神夏文汐。（網上截圖）

驚爆從未結過婚

近日夏文汐接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道節目訪問，罕談三名女兒以及她婚姻生活。夏文汐竟自爆未有結過婚，她說：「我係未婚生咗三個女，有乜所謂？其實結婚都係一種儀式，大家喺埋一齊開心咪可以，我發現人與人之間會隨時間變，你話一生一世嘅愛情，唔係冇，係好少。我哋曾經相處過一段時間，大家嘅性格越嚟越唔夾，好多環境事情都會變。」夏文汐稱與舊愛分開後，由她主力照顧女兒，但對方仍有幫手照顧。

夏文汐與佘詩曼合作拍劇。（官方圖片）

夏文汐在澳門街頭買牛雜。(小紅書)

與「前夫」已分開十多年

夏文汐說：「我係有一段時間低潮過，但而家日日都好開心，人生一定有高高低低，就算幾有錢，幾成功都好，都係一樣，我自己經歷咗咁多嘢，已經睇化咗，我覺得自己而家嘅狀態幾好。」至於可會再婚？她直言：「其實我冇乜結婚緣，又冇人敢追我。我單身咗10幾年，一直都冇人追，做人唔一定拍拖先開心，最緊要愛自己。」夏文汐的大女已經超過30歲，她指自己是一個不合格的母親：「我係一個唔合格嘅媽媽，但係佢哋冇怪我，仲好了解我，成日笑我似青少年。」

夏文汐自爆從未結婚。(youtube影片截圖)