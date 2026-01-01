阿Mo李啟言除夕貼近照宣布重大決定：堅持不下去了將停止所有治療

2022年MIRROR首次紅館演唱會於7月28日舉行第4場時發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）遭懸掛在半空的巨型屏幕砸中受傷，一度需在深切治療部留醫，重傷癱瘓。經過三年多的治療，阿Mo依然未能康復，他於昨日除夕在IG出post，分享了自己最新近照，交代一個重大決定。

男團MIRROR的紅館演唱會發生嚴重事故，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）。(ig圖片)

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。(ig圖片)

除夕宣布今年將停止所有治療

從相中可見阿Mo戴住眼鏡合上雙眼、面露微笑，他看來面容飽滿，氣息不錯，但仍清楚可見其鎖骨附近的造口。阿Mo以英文發文寫道：「I"ve decided… I can't do this anymore this year… I will stop all the therapies in the remainder of 2025… 🤣Looking forward to the better me in 2026!! (我決定了…今年我真的堅持不下去了…2025年剩下的時間裡，我將停止所有治療…🤣期待2026年更好的自己) ft. 我爸媽的精緻畫工😹☺️」，原來他是說在2025年剩下的時間停止所有治療，而不是以後都會停止治療，2025年就只剩一天，今日便是2026年，意即阿Mo亦將繼續接受治療，期待他的身體日漸康復和進步。