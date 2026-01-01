陳偉霆苦等5年未出道零收入自認係廢物　因經理人一句話放棄自己

出道約20年的男神陳偉霆（William）2025年憑內地劇集《許我耀眼》再次人氣急升，近日他接受內地節目訪問時回首在香港發展的低潮期，簽約英皇娛樂的他雖曾奪得不少金獎，卻因負評與緋聞陷入自我懷疑，歌唱無人問津，拍劇只能跑龍套，幸得前輩任達華點醒，寄語「娛樂圈是場馬拉松」並勸其北上試闖，終改變其命運，在內地爆紅。

陳偉霆講述讓母親落淚過程，這段往事被他視為「人生最糟糕的回憶」，愧疚的他更忍不住掌摑自己的臉，直斥當年的自己「很差勁」。（影片截圖）

陳偉霆在一則訪談中坦言自己其實並不想演霸總，更直指這是「內娛最危險的一個角色」，風險極高：「如果觀眾接受不了這樣的你，你整個Career（職業生涯）就會被嚴重影響。」（影片截圖）

曾橫掃獎項只屬表面風光

陳偉霆在訪問中回首他的演藝之路，中大方分享了自己的低潮期經歷。當年他早在17歲便簽約英皇娛樂，雖然曾橫掃2008年度「十大勁歌金曲最受歡迎新人（男）金獎」及「叱吒樂壇生力軍男歌手金獎」等數項大獎，看似風光，實則有苦自己知。當時的他深陷各種負面緋聞與惡評之中，在香港演藝圈始終沒有什麼存在感，唱歌無人問津，演戲亦只能跑龍套，生活更是捉襟見肘，令他一度陷入極度的自我懷疑，甚至萌生退意。

藝人陳偉霆（William）憑藉新劇《許我耀眼》人氣再急升。(微博圖片)

等足5年仍未能出道自認係廢物

陳偉霆在訪問中直言最初加盟經理人公司英皇娛樂5年都處於沉寂期，經常被朋輩揶揄「等極都未出道」，他說：「身邊的同學問我什麼時候出道？我說『我老闆昨天晚上跟我說我是下一個謝霆鋒喔，那肯定很快呢』，到第2年，你的專輯呢？第2年，你還未出道呢？到了第5年呢？還得等。」陳偉霆不禁自嘲：「我就是一個中學畢業的一個廢物，他們 (同學) 可能還有幾千塊一個月的收入，我一塊錢都沒有。」令他完全喪失自信。

陳偉霆等出道等足5年。(節目截圖)

因經理人一句話自我放棄

陳偉霆的媽媽亦替他着急：「我媽跟我說要不你去買些蛋撻，你要表達給公司知道你很想要出道，臉皮厚一點。」誰知這招並未奏效。陳偉霆說：「有一個經理人從房間裡面喊出來說，你不要以為你送了蛋撻你就能出道好嗎，很狠吧，一刀捅進來。我覺得ok，就這樣吧，我就放棄我自己吧。這絕對是我的錯，我為了證明我自己，浪費了一個這麼好的機會去學習。」

陳偉霆大談出道前苦況。(節目截圖)

出道後負面新聞不斷自覺乞人憎

後來他成功出道了，可是即使他出道後走進便利店，每次都會發現雜誌報紙在報道他的緋聞及負面消息，坦言自己很介懷，返家照鏡也自覺「乞人憎」。談到13歲喪父，陳偉霆更曾被指「有爺生無娘教」，一度形成自卑性格。幸而他在谷底期獲任達華鼓勵：「他告訴我娛圈就是場馬拉松，堅持到底才能勝出。」並聽從對方建議到內地發展，結果憑參演劇集《古劍奇譚》成功大翻身。

陳霆偉接受內地節目訪問。(節目截圖)