麥玲玲率關智斌劉佩玥等眾星開騷迎新年　陳展鵬露口風想添丁

跨界藝人麥玲玲再有新搞作，作為牽頭人，連同好友金牌司儀林盛斌(Bob)，率領關智斌(Kenny)、陳展鵬、鄭俊弘(Fred)、劉佩玥(Moon)、胡鴻鈞及吳業坤等一眾藝人於江門舉行除夕跨年騷，過萬人場館座無虛席。眾星大唱多首飲歌，令所有Fans滿足而回，而玲玲師傅跟阿Bob也即興jam了一段《好好戀愛》， 全場氣氛高漲。

壓軸時段Kenny更身穿狂野小背心出場，賣大包大騷肌肉，玲玲師傅難掩興奮：「無正式做過咁大嘅騷嘅司儀，好彩有阿Bob帶住，佢氣氛控制得好好！Kenny最多粉絲，又著背心騷肌，個個都睇得好開心，Bob仲猛抆佢件衫叫佢唔好著！」講到其他人，她亦大讚：「胡鴻鈞等幾個唱家班都唱得好好，Fred原來係江門人，仲年年同老婆返嚟祭祖。Moon今次表情管理冇得頂！小豬髀都有嚟捧爸爸展鵬場，一家人寓工作於跨年，展鵬仲露口風想添丁，幫小豬髀生番個妹㖭！」

玲玲師傅除擔任司儀，亦發揮老本行向每位藝人各贈幾句，「佢哋好多都角逐頒獎禮獎項，希望佢哋個個捧獎捧到手軟！」倒數過後，眾星合唱《財神到》作結，熱鬧又夠晒意頭！不論藝人或觀眾，新一年見到著到一身紅噹噹的玲玲師傅份外開心又醒神！

