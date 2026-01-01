愛回家｜鄺潔楹加入同焦浩軒組CP　為李芷晴入正劇鋪路？

TVB處境喜劇《愛・回家之開心速遞》出場角色有變動？一位舊有角色回歸加入威龍集團，更在無意間介入了阿壯（焦浩軒 飾）和Elaine（李芷晴 飾）的感情線。



舊角色Venus（鄺潔楹 飾）回歸！（YouTube截圖/《愛・回家之開心速遞》）

日前（12月31日）除夕夜，劇情講到Venus（鄺潔楹 飾）為「釣金龜」阿Joe而加入威龍餐飲部。另一邊廂，Joe（何晉樂 飾）和阿壯（焦浩軒 飾）開會時間，無意間發現了一件披肩，Joe更打算買一件送給媽媽天娥（樊亦敏 飾）。

Venus同阿壯有感情線。（YouTube截圖/《愛・回家之開心速遞》）

原來這件披肩是阿壯打算送給Elaine（李芷晴 飾）的，但是Venus卻謊稱是她的，於是阿壯和Venus就起了爭執。之後，兩人表示各自有追求的目標，更組成了臨時聯盟。2025年除夕夜，Venus向「筍盤」阿Joe展開攻勢，而阿壯則力追Elaine。可惜計劃總趕不及變化，Venus接受不了Joe的沉悶，反而與阿壯更投契，最終兩人一起倒數度過除夕夜。此情此景還被Elaine看在眼裏。

最近一年李芷晴因《女神配對計劃》而上位，雖人氣不及與曾展望組成CP的葉蒨文，但人氣依然強勁！《愛回家》劇情再次加入Venus（鄺潔楹 飾）與阿壯（焦浩軒）配對，是否又為李芷晴的離開而鋪路？

估唔到除夕呢集係鄺潔楹同焦浩軒組CP。（YouTube截圖/《愛・回家之開心速遞》）

