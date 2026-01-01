陳凱詠被貼街招問「憑咩開紅館」　粉絲急撕護主網民懷疑暗黑宣傳

陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，便自組工作室做獨立歌手，早前宣布選定2月18、19日年初二及三的檔期，舉行首次紅館演唱會，更破天荒於紅館首設企位區。不過門票銷情被指麻麻，或因定價太高以及受新年檔期影響所致。而昨日（31日）街頭更出現以JACE演唱會海報為背景的街招，以「雞乸」咁大隻字寫住：「JACE憑咩開紅館」、「JACE無後台注定滯銷」。

有人推測是Haters所為，有JACE的Fans club更去到街招的位置將它們撕毀，發文標註：「冇人可以恰陳凱詠。」不過也有更多人認為這根本是JACE自己的暗黑宣傳，提出疑點例如：「呢d poster係要俾錢請人貼，整齊又有效率，同埋印都要成本，我唔信係外人做囉。」、「係hater就唔會係話佢冇後台就注定滯銷啦」、「Hater嘅話句嘢應該會直接鬧佢 唔會咁理性問佢憑咩囉」

有網民形容Fans club成員走去撕走偶像的「另類廣告」是「倒米」行為，不過也有不少網民不敢苟同這種宣傳方式，指：「其實咁做更加肉酸😂 甚至會令人討厭」、「佢之前出album 話自己俾蛇咬影咗幅相，全部人都擔心佢，點知原來宣傳，今次又咁。」、「咁樣情緒勒索人更加反感更加唔會想買飛」但昨日JACE就曾發文：「Whoever did that with whatever intention, it’s honestly freaking me out😔 （唔理係邊個整，出於咩目的，老實講我真係有啲驚。）」雖然冇講明回應街招事件，但似乎藉此否認是自己的宣傳策略。此外，今日（1日）JACE在TG群組跟Fans講新年快樂時，亦提到：「想話俾你哋知你哋唔使擔心我我冇事，最緊要係我知道你哋真係好錫我，放心我只會繼續好好專心做自己要做嘅嘢，好期待快啲可以做個好表演俾你哋睇。」表示自己未有受街招事件影響。

