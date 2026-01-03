前J2女神搞近距離粉絲見面會　清一色全男班畫面震撼

前TVB J2女神梁凱晴（Nina）自2022年離巢後，事業發展更見多元化。擁有甜美笑容及34D惹火身材的她，一直深受男網民愛戴。近日，梁凱晴在社交平台分享舉辦粉絲見面會的盛況，現場清一色「全男班」粉絲圍繞，足以證明其「宅男女神」地位依然穩如泰山。

前TVB J2女神梁凱晴好靚！（IG/@ninaa0821）

身材極好！（IG/@ninaa0821）

自立門戶做老闆！（IG/@ninaa0821）

離巢後事業更廣 自立門戶做老闆

梁凱晴自從離開無綫後，未有放慢腳步，反而積極開拓新領域。她不僅開設了個人工作室，更以自由身身份穿梭於各大平台。除了繼續發揮「旅遊達人」本色，為ViuTV及HOY TV拍攝旅遊節目外，亦有參與主持及商業活動，實行自己事業自己揸Fit。

找來廣為人知的「星腔」背後，配音王馬家豪做MC！（IG/@ninaa0821）

好可愛！（IG/@ninaa0821）

粉絲見面會！（IG/@ninaa0821）

粉絲見面會被「雄性」包圍

日前，梁凱晴特別舉辦了一場粉絲見面會，近距離答謝支持者。從她在Instagram上載的照片可見，當日現場座無虛席，最引人注目的是，台下的粉絲幾乎全部都是男士。Nina穿上聖誕甜美裝束，與一眾「全男班」粉絲合照時，畫面非常震撼，足見她的吸男力極強。她更留言：「見到很多支持我很久的粉粉真的超開心的，一直以來都只能隔著電視和手機螢幕和大家聊聊天，這次終於見到大家真人了🥰謝謝各位粉粉一路以來的支持鼓勵，從笨笨凱晴出道開始一直陪伴著我，讓你們久等了。」

清一色全男班！（IG/@ninaa0821）

超強人氣！（IG/@ninaa0821）