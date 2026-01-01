鍾柔美被爆情史及激吻照後首露面　預告新開始：繼續努力做好自己

鍾柔美日前因一張被劉展霆錫面的照片引發軒然大波，由於她表示被錫只是玩「真心話大冒險」的懲罰，堅稱自己是A0以及跟男方純屬死黨，竟激起其中學同學大爆料踢爆「A0」純屬人設。有中學同學向《01娛樂》表示，鍾柔美中學已至少拍過四次拖，公開她與前男友的合照，並提供了其四任男友的名字及IG；其後更有舊同學流出數張鍾柔美與中學時期男友的親密照，當中有一張更是與後樓梯攬實激咀，被男友輕撫Pat Pat。

鍾柔美（Yumi）日前流出被劉展霆錫面的親密照。

鍾柔美被中學同學大爆料，指她中學時期已至少拍過四次拖。（IG@yumichung1221）

爆料人提供了鍾柔美與中學時其中一任男友Royson的合照，見女方手執飲品，輕靠男方肩膀，兩人露出甜蜜微笑。（讀者提供）

有網民在Threads公開鍾柔美與第一任男友的另一張合照。（Threads）

有網民在留言區分享更多鍾柔美與另一前男友的照片。（Threads）

甜蜜合照。（Threads）

後樓梯攬實擁吻，又「love you babe」，仲係A0？（Threads）

鍾柔美無懼負評照出po展望2026 被鬧爆厚面皮

事情發生後，不少網民在社交平台鬧爆鍾柔美「扮A0」，甚至有自稱是粉絲的人表示失望脫粉；但鍾柔美一於少理，心情似乎未受影響，昨日（31日）在IG出片回顧2025年，當中有工作、跟小動物玩、排舞、煮食、旅行的片段，十分多姿多彩。她寫下：「Goodbye 2025~I’m ready for a fresh start 🥰（再見2025～我已預備好迎接新開始）」有網民留言祝她新一年愈來愈好、遠離是非、學業進步；但亦有留言批評她「冷處理扮無嘢」、「厚面皮」、「大話精」等。

事情發生後，不少網民在社交平台鬧爆鍾柔美「扮A0」，甚至有自稱是粉絲的人表示失望脫粉；但鍾柔美一於少理，心情似乎未受影響。（IG@yumichung1221）

昨日（31日）在IG出片回顧2025年，當中有工作、跟小動物玩、排舞、煮食、旅行的片段，十分多姿多彩。（IG@yumichung1221）

她寫下：「Goodbye 2025~I’m ready for a fresh start 🥰（再見2025～我已預備好迎接新開始）」（IG@yumichung1221）

網民反應兩極。（IG@yumichung1221）

有不少人批評鍾柔美冷處理、大話精、厚面皮，叫她退出娛樂圈。（IG@yumichung1221）

鍾柔美拍片冧Fans 表示將繼續努力做好自己

而鍾柔美亦有在與粉絲的TG群組跟粉絲「米粉」們講新年快樂，她自拍了一條片，樣子精神、面露笑容，似乎心情大靚，她說：「祝大家新年快樂啊🩷」、「多謝米粉一直嘅支持 我會繼續努力做好自己🥹🙏🏻🥰」不過網民得知後，就繼續鬧她厚面皮、無恥等等，更呼籲TVB應雪藏她。

鍾柔美亦有在與粉絲的TG群組跟粉絲「米粉」們講新年快樂，她自拍了一條片，樣子精神、面露笑容，似乎心情大靚。（網上圖片）