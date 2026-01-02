萬千星輝2025｜李芷晴陳楨怡賽前對撼鬥性感　林保怡奇招突圍而出

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於本周日（4日）晚八點隆重舉行，屆時翡翠台將進行直播。日前TVB釋出今年一屆的候選人名單，及大會場刊照片。



「最佳女主角」（圖左起）吳若希、蔡潔、李施嬅、宣萱、佘詩曼、張曦雯、陳煒、劉佩玥、陳曉華、傅嘉莉（TVB圖片）

候選名單

大會日前依照傳統，發布十個組別十強大會場刊照片，分別有「最佳男主角」（圖左起）羅子溢、陳展鵬、林保怡、黃宗澤、陳豪、馬國明、郭晉安、陳山聰、張振朗、周嘉洛；「最佳女主角」（圖左起）吳若希、蔡潔、李施嬅、宣萱、佘詩曼、張曦雯、陳煒、劉佩玥、陳曉華、傅嘉莉；「最佳男配角」（前排左）羅子溢、姜大衞、（後排左起）徐榮、鄧智堅、丁子朗、何廣沛、朱敏瀚、吳業坤、羅天宇、林子善；「最佳女配角」（圖左起）蔣祖曼、郭柏妍、賴慰玲、王敏奕、高海寧、劉佩玥、劉穎鏇、龔慈恩、吳若希、陳自瑤；「最佳男主持」（前排左）林盛斌、錢嘉樂、（後排左起）C君、許文軒、陸浩明、洪永城、區永權、森美、鄭衍峰、梁思浩；「最佳女主持」（圖左起）何沛珈、陳庭欣、黎芷珊、朱凱婷、汪明荃、陳貝兒、麥美恩、車婉婉、陳懿德、戴祖儀；「飛躍進步男藝員」（圖左起）林正峰、何晉樂、涂毓麟、陳浚霆、冼靖峰、張馳豪、吳業坤、黃庭鋒、馮皓揚、曾展望；「飛躍進步女藝員」（圖左起）李芷晴、倪嘉雯、梁凱晴、關嘉敏、戴祖儀、何沛珈、陳楨怡、葉蒨文、王嘉慧、林秀怡；「最佳男新人」（圖左起）曾錦燊、劉洋、林智樂、馮皓揚、何晉樂；及「最佳女新人」（圖右起）莊子璇、詹天文、陳若思、倪嘉雯、姚焯菲。

「最佳男主角」（圖左起）羅子溢、陳展鵬、林保怡、黃宗澤、陳豪、馬國明、郭晉安、陳山聰、張振朗、周嘉洛（TVB圖片）

林保怡偵探look好型！

值得一提的是，場刊照當中大部分都以西裝及晚裝示人，其中亦有人直接借用劇集的宣傳劇照，可謂是華麗之中又各有特色。當中最有睇頭的，肯定是「飛躍進步女藝員」組別，李芷晴、戴祖儀、陳楨怡、王嘉慧 4位小花又騷長腿又低胸，相當之搶鏡！其中「最佳男主角」組別中的大熱之一林保怡也不輸，事關有別於其他男演員的西裝造型，以一身《刑偵12》丁洛風的偵探造型示人，也相當突出！

「最佳女配角」（圖左起）蔣祖曼、郭柏妍、賴慰玲、王敏奕、高海寧、劉佩玥、劉穎鏇、龔慈恩、吳若希、陳自瑤（TVB圖片）

「最佳男配角」（前排左）羅子溢、姜大衞、（後排左起）徐榮、鄧智堅、丁子朗、何廣沛、朱敏瀚、吳業坤、羅天宇、林子善（TVB圖片）

「最佳女主持」（圖左起）何沛珈、陳庭欣、黎芷珊、朱凱婷、汪明荃、陳貝兒、麥美恩、車婉婉、陳懿德、戴祖儀（TVB圖片）

「最佳男主持」（前排左）林盛斌、錢嘉樂、（後排左起）C君、許文軒、陸浩明、洪永城、區永權、森美、鄭衍峰、梁思浩（TVB圖片）

「飛躍進步女藝員」（圖左起）李芷晴、倪嘉雯、梁凱晴、關嘉敏、戴祖儀、何沛珈、陳楨怡、葉蒨文、王嘉慧、林秀怡（TVB圖片）

「飛躍進步男藝員」（圖左起）林正峰、何晉樂、涂毓麟、陳浚霆、冼靖峰、張馳豪、吳業坤、黃庭鋒、馮皓揚、曾展望（TVB圖片）