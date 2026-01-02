視后餐廳食飯竟突闖廚房炒菜　曾主持烹飪節目教女人箍住男人

視后江美儀昨日（1日）在社交平台發文，指除夕去食飯時，想食炒菜心，卻獲餐廳老闆告知「只可以淥冇得炒」，最後她竟決定大顯身手，她說：「我話吓？咁我可唔可以自己入廚房炒呀？佢話好呀！就係咁2025年最後餐飯自己入人哋廚房炒碟菜食！」她更表示覺得這碟菜特別好食，而這個炒菜情景更被同行的鄭子誠拍低，之後他更與美儀及其炒菜心合照。

視后江美儀近日為劇集《璀璨之城》留了一頭銀髮。（IG@elenakongmayyee）

鄭子誠更與美儀及其炒菜心合照。（IG@elenakongmayyee）

江美儀近年不時茹素，她於2020年曾與「三姐」蕭秀香主持飲食節目《女人必學100道菜》，在節目上露兩手。不過由於這個節目題材強調要女人學煮飯留住男人的胃，將「煮得好」與「嫁得好」掛勾，當時曾引起爭議；縱然如此，江美儀的廚藝仍是毋庸置疑。

江美儀近年不時茹素，她於2020年曾與「三姐」蕭秀香主持飲食節目《女人必學100道菜》，在節目上露兩手。（TVB）