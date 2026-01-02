老街趙鳳聲劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《老街趙鳳聲》改編自小説《老街中的痞子》，有唐十一作為編劇並執導，由喻鐘黎、錦瀧領銜主演的一套以劇情/年代為題材的短劇。本文將會介紹這部短劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

老街赵凤声@Weibo

《老街趙鳳聲》短劇情大綱

1995年，退隱江湖的趙鳳聲背負一身傷痕回到闊別已久的老街，迎接他的卻不是溫暖，而是因一場陳年誤會引發的冷眼與排擠。為了守護祖輩留下的最後一點寧靜，趙鳳聲不計前嫌，集結了昔日被視為地痞流氓的「老街四害」。這幫被時代邊緣化的男人，在趙鳳聲的帶領下，以草根之軀硬撼鋼鐵黑勢。從拳腳交鋒到生死博弈，趙鳳聲用滿腔熱血洗清冤屈，化解了江湖恩怨。這是一場關於守望、救贖與兄弟情義的老街保衛戰。

《老街趙鳳聲》播出時間｜最新追劇日曆

《老街趙鳳聲》短劇幾時播? 《老街趙鳳聲》一共有26集，由騰訊視頻平台播出。會員首周至週二中午12點更新2集，首更6集，次週三起每日更新1集。 1月19日起，非會員每日更新2集。

《老街趙鳳聲》演員

錦瀧 飾 趙鳳聲

「老街四害」之首，看似荒誕不羈的他，有一顆行俠仗義的心。

喻鐘黎 飾 崔亞卿

趙鳳聲的青梅竹馬，是老街顏值擔當。

范夢 飾 錢天瑜

崔亞卿的閨蜜。

范曉東 飾 花臉

「老街四害」之一，武力最強。