晚風辭劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《晚風辭》陸劇有夏夢瑩、洪靜作為編劇，劉浩南為執導，由柯穎、潘宥誠領銜主演的一套以古裝虐戀為題材的網劇。本文將介紹這部網劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《晚風辭》網劇劇情大綱

江湖俠女方慕晚（柯穎 飾）與冷面王爺謝辭淵（潘宥誠 飾）因一場利益聯姻被迫成婚。她是快意恩仇的神醫谷主，他是身負重任的假面王爺，雙重身份之下，是步步為營的試探，也是情不自禁的淪陷。 從互不信任的「先婚後愛」到家國動盪下的死生契闊，兩人在江湖紛爭與朝堂權謀中掙扎前行。當宿命糾葛揭開真相，他們能否跨越血海深仇，重續未了情緣？

《晚風辭》播出時間｜最新追劇日曆

《晚風辭》短劇幾時播? 《晚風辭》一共有26集，由愛奇藝平台播出。

晚风辞官方微博@Weibo

《晚風辭》演員

柯穎 飾 方慕晚、司遙

浣花谷谷主醫毒雙修，因為任務嫁給了謝辭淵，卻意外對他動心。

晚风辞官方微博@Weibo

潘宥誠 飾 謝辭淵、無風

表面是紈絝不羈的王爺，實則是江湖神秘組織無名閣的閣主。

晚风辞官方微博@Weibo

艾克力亞 飾 時安

浣花谷為方慕晚培養的暗衛。

晚风辞官方微博@Weibo

鬱蔥 飾 柳如月

長袖善舞的美艷歌姬與殺伐果斷的冷血殺手，在戰亂中被無名閣閣主無風所救，從此對他死心塌地。