陳偉霆曬肌玩Skin to Skin　兒子模樣首曝光肥嘟嘟臉極可愛

現年40歲的陳偉霆（William)，在去年10月份拋出震撼彈，直接跳過認愛及結婚過程，在個人微博上貼與內地超模何穗甜蜜照，並寫下：「爸爸、媽媽還有他。」正式成為人父。而來到新一年（2026年），近日何穗就在Instagram 上貼多張親子合照，其中一張父子二人Skin to Skin的照片，曝光了兒子小小身體及側臉，相當可愛且幸福感滿滿。

二人在去十月份無預警宣布已為人父母 。（陳偉霆微博圖片﹑何穗微博圖片）

何穗捧着兒子的小腳丫

從何穗在Instagram上貼的多張親子合照可見，她帶着微笑用雙手捧着兒子的小腳丫，畫面相當溫馨。而她和陳偉霆還一同用手撫摸着兒子小手，而兒子還無意間翹着小拇指，非常可愛。

畫面好幸福。（微博圖片）

兒子無意間翹着小拇指，非常可愛。（微博圖片）

陳偉霆與兒子Skin to Skin

另外，還有陳偉霆裸着上身大展壯碩肌肉與兒子Skin to Skin，眼見兒子亦裸着上身，肥嘟嘟小身體趴在爸爸背部上，顯得非常可愛。雖然，兒子並未有露出正面，但其側臉照清晰可見他的臉頰肉嘟嘟，頭髮濃密，依畏的姿態展現了親密與安全感，畫面幸福又療癒。何穗留言表示：「隨着2025年的結束，它以最美麗的方式改變了我的世界，和你在一起的每一天都感覺像是我從來不知道我需要的禮物。謝謝你用我無法想像的方式填滿我的心，很高興在我的新年裡有你，祝願大家有個溫馨而美好的2026，願我們都珍惜和親人在一起的每一刻。」