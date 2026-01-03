崔碧珈出PO轟「有人」騷擾身邊友人：搵過其他目標繼續裝單純

藝人崔碧珈與「大隻Rocky」鄭健樂早前因健身合照傳出相差21歲的「父女戀」。原本男方自認追求，女方大讚對方單純，怎料劇情峰迴路轉，崔碧珈日前在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊友，兩人關係正式決裂。



崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

Rocky承認想追崔碧珈 未經同意改Status

事件始於兩人早前上載一同健身及用餐的親密合照，隨後「大隻Rocky」突然在Facebook更新狀態為「戀愛中」，並直接標籤（Tag）崔碧珈，震撼娛樂圈。由於兩人年齡相差21載，隨即引起網民熱議。事後「大隻Rocky」承認自己因為想追求崔碧珈，在「未經同意」下於私人帳號更改狀態，導致外界誤解，令女方承受巨大壓力。他當時強調兩人僅屬好朋友，正處於了解階段，並未有親密行為，希望外界給予空間。

Rocky隨後高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

崔碧珈曾讚「最高分男人」 一夜間態度大轉變

起初，崔碧珈對外回應相當體面。她雖然強調自己維持單身，指兩人只是「好好好好好嘅朋友」，但亦公開給予「大隻Rocky」極高評價，直言他是「認識的人當中最高分的男人」，更以「我都好單純，佢比我更單純」來形容對方。豈料這份「單純」的評價，在短短日子後竟變成反目導火線。

崔碧珈記者會上否認戀情，又話「大隻Rocky」好單純。（資料圖片/陳順禎 攝）

IG火藥味濃！崔碧珈轟：搵過其他目標繼續裝單純

日前崔碧珈在IG限時動態火力全開，雖然未有直接點名，但內容明顯衝著近期與其傳緋聞的人而來。她懇求對方停止騷擾其身邊好友，更直指對方「裝單純」：

「懇求唔好再成日喺我IG追蹤/like/inbox我身邊嘅好朋友，你同佢哋本身就唔識，搵過其他目標繼續裝單純啦，我唔想有自己朋友受騙，請遠離我們吧。」

崔碧珈出PO擔心友人受騙！（截圖）

「大隻Rocky」發文疑隔空反擊：冇心人係清白

面對女方的決絕表態，「大隻Rocky」亦在社交平台寫下疑似回應：「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白。」這段語帶玄機的文字，似乎在為自己辯護，暗示一切只是誤會。然而，隨著崔碧珈公開要求「遠離」，這段原本看似有發展空間的「父女戀」已宣告玩完，更由曖昧情誼演變成一場互相暗諷的鬧劇。

疑似回應！（截圖）

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

性感！（崔碧珈微博圖片）