TVB公布「2025年網絡熱度回顧」　女神配對計劃、新聞女王2登頂

在剛過去的2025年，無綫（TVB）繼續致力推出不少叫好又叫座的劇集及綜藝節目，成就不少在過去一年人氣急升的藝人，節目亦在坊間一再引發迴響。昨日（1日），無綫官網公布「TVB網絡年度回顧2025」，綜合搜尋熱度、觀看次數及互動表現，回顧並總結 2025 年TVB於數碼世界的關鍵成績，整理出自家社交平台「年度之最」。



《新聞女王2》上榜佔第二位。（TVB圖片）

2025年，TVB 官方媒體於搜尋引擎及各大數碼平台全面發力，多項節目及藝人於年度搜尋榜強勢霸榜。雅虎香港之前揭曉了2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，在13個熱搜排行榜中，TVB劇集綜藝在「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」排行榜中成功霸榜，在頭十名之中佔據了足足九個席位，上榜作品依次為第1名《女神配對計劃》、第2名《新聞女王²》、第3名《中年好聲音3》、第5名《巨塔之后》、第6名《刑偵12》、第7名《奪命提示》、第8名《執法者們》、第9名《東張西望》及第10名《金式森林》，成績斐然。至於在2025年人氣大大躍升的曾展望，則在Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂人物」排行榜中佔據第十位，躍進表現有目共睹。

《女神配對計劃》上榜佔第一位。（TVB圖片）

《女神配對》社交平台互動量稱霸

其實過去一年，TVB 在 YouTube及社交平台交出了超亮眼成績單，網絡表現屢創新高。根據TVB各大社交平台互動量所得，2025年網絡表現最好的劇集及綜藝節目，頭三甲依次為《女神配對計劃》、《奪命提示》及《新聞女王²》，互動量分別為約170萬、138萬以及122萬。若分開計算，網絡最Hit劇集頭3甲依次為《奪命提示》、《新聞女王²》及《愛．回家之開心速遞》；網絡最Hit綜藝節目頭3甲依次為《女神配對計劃》、《中年好聲音3》及《東張西望》。

網絡最Hit劇集頭3甲依次為《奪命提示》、《新聞女王²》及《愛．回家之開心速遞》。（TVB圖片）

網絡最Hit綜藝節目頭3甲依次為《女神配對計劃》、《中年好聲音3》及《東張西望》。（TVB圖片）

至於TVB社交平台影片表現，播放次數最多的Top3依次為《中年好聲音3》8,500萬、《女神配對計劃》8,450萬及《愛．回家之開心速遞》7,865萬；另TVB在YouTube平台表現同樣亮眼，全年累積播放次數突破6億，總觀看時數高達4,500萬小時。在觀看時數方面，新聞資訊類節目《真相猜·情·尋》表現突出，第7集的「八仙嶺山火之謎」及第3集的「李小龍猝死之謎」，分別錄得20萬左右觀看小時。

由於劇集及節目製作出色，去年憑熱播劇集及綜藝節目彈出的藝人數量亦不少，當中人氣攀升幅度最高的，非憑《女神》贏盡全城關注的葉蒨文及曾展望，據TVB 於Meta及YouTube 的自家平台數據顯示，二人在TVB年度數據人氣榜中霸佔頭兩名，之後是相隔17年再度參與旅遊綜藝節目拍攝、更激罕與老公羅家英在節目《帶阿姐看世界》中公開「花式放閃」的汪明荃、霸氣逼人的《新聞女王²》佘詩曼，及在《奪命提示》中一再有亮眼表現、憑藉最強Body躍升為「新一代打女」的劉穎鏇。

《東張西望》「夜香姐高空掟屎」成年度Hit爆城中事件。（TVB圖片）

《東張西望》「夜香姐高空掟屎」成年度Hit爆城中事件

至於多年來致力追擊城中大小熱話、為各階層市民發聲兼不平則鳴的《東張西望》，TVB官網根據社交平台互動量及影片觀看次數兩方面數據，得出2025年度城中Top 3事件。互動量方面，《東張西望》2025年人氣Top3事件依次為「無良上司呃智障女借財仔」、夜香姐「高空掟屎」、及72歲婆婆被「劉德華父女」呃身家；觀看次數方面，《東張西望》年度頭三甲事件依次為夜香姐「高空掟屎」、天水圍「飛腳姐」、及港女赴泰失聯被拐賣事件。

而新聞大事（無綫新聞）影片表現方面，觀看量第一位為「大埔宏福苑五級大火實時情況」（316萬）；第2位為「樺加沙逼近 天氣逐漸轉壞 杏花邨現場直擊」（119萬）；第3位為《真相猜·情·尋》李小龍猝死之謎（一）（117萬）。