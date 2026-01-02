鍾柔美被踢爆拍過4次拖A0人設崩壞　林俊其大爆劉展霆最新感受

鍾柔美（Yumi）早前疑似錯手上載被Super Tiger組合成員劉展霆從後攬實兼錫面短片，其後解畫指只是玩「真心話大冒險」遊戲輸咗接受懲罰，儘管她在訪問堅持自己是「A0」，但有關她的私生活和情史隨即在社交平台瘋傳，引起網上熱議。

鍾柔美早前疑似錯手上載被劉展霆從後攬實兼錫面短片。（IG@鍾柔美）

林俊其曾關心劉展霆

羅毓儀和林俊其今日（2/1）現身將軍澳電視城出席無綫節目《女神玩轉嘉年華》宣傳造勢活動。身為劉展霆好友的林俊其就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實事件發生咗之後，我都有關心佢，而佢就有同我講佢而家Ok，而我都相信佢係Ok。（外界認為佢哋係拍緊拖！）其實《青春本我》佢哋一齊拍跳舞係好好朋友，所以我就覺得佢哋係好朋友關係。（佢有講話追緊佢 ）呢個我就唔知啦。（你同劉展霆咁好朋友見到鍾柔美被爆多宗情史有咩感覺？）有咩感覺呀⋯⋯」

林俊其與劉展霆是Super Tiger組合成員。（陳順禎攝）

羅毓儀唔評論鍾柔美A0人設

羅毓儀接著說：「我覺得每個人都有自己嘅過去，就好似我拍《女神配對》嘅時候，都有人問我對於另一伴嘅過去執唔執著，我就覺得每個人都有自己過去，最緊要係呢一刻愛大家。（鍾柔美一直堅稱A0!）咁詳情就唔多加評論。」

羅毓儀和林俊其今日現身將軍澳電視城出席無綫節目《女神玩轉嘉年華》宣傳造勢活動。（陳順禎攝）