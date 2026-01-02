29年宣傳易結束播放　盤點10個見字有聲廣告邊個最洗腦？

有網民發現，自2026年1月1日起，TVB（無綫）已不再播放經典廣告時段「宣傳易」。宣傳易是專為香港中小企業而設的電視分類廣告節目，「節目」於1996年8月6日首播，於非黃金時段（多為凌晨）播放，亦即是所謂「攝時間」，至2025年12月31日，宣傳易結束播放，結束其長達29年的播出歷史。



宣傳易宣傳對象多為一般香港小眾或專業機構，例如港人所熟悉的時昌迷你倉、得成僱傭、葉謝鄧律師行等等，廣告主打以低成本、快速製作，雖然製作簡單，甚至只會見到一大班人排排站叫口號，但因其時長短、洗腦式播放、有創意的前提下，不少廣告都變成了另類的港人集體回憶。以下為大家數出當中9個最為「洗腦」的廣告。

1. 金寶綠水

一位姐姐出現在鏡頭，然後說：「係啦，係金寶綠水啦！我每朝都要抹地，只要用金寶綠水抹一抹，地板就乾淨晒啦。認住金寶鐘，清潔好輕鬆！」

「認住金寶鐘，清潔好輕鬆！」。（youtube截圖）

2. 時昌迷你倉

一個外國人與其他人排排站，大大聲說：「時昌迷你倉，8177！7778！」

「時昌迷你倉，8177！7778！」。（youtube截圖）

3. 得成僱傭

廖啟智（智叔）和陳敏兒夫妻檔與一個小朋友一同睇書，鐘聲一響，一位姐姐出現在鏡頭中。「我來自得成。早晨～」另一位姐姐說：「佢都係我同鄉喎。」智叔和陳敏兒：「但係佢係得成訓練出來㗎喎。」旁白說出經典對白：「得成僱傭安心聘用，得成僱傭融入家中。」

「得成僱傭安心聘用，得成僱傭融入家中。」。（youtube截圖）

4. 景鴻移民

「保證申請成功，否則原銀奉還。景鴻顧問，移民權威。」

「保證申請成功，否則原銀奉還。」（youtube截圖）

5. 葉謝鄧律師行

「樓宇買賣，按揭、贖樓、轉名，葉謝鄧律師行幫到你，辦事處遍佈港九新界。搵律師，搵葉謝鄧。」

「搵律師，搵葉謝鄧。」（youtube截圖）

6. Jackeline暗瘡護理

「請問Jackeline電話幾多號呀？」「有Jackeline，冇暗瘡」

（youtube截圖）

7. 靈格風

「想隨時隨地學成外語，每日30分鐘，3個月就識通。即刻打23000088。靈格風，世界語言權威。」

「想隨時隨地學成外語，每日30分鐘，3個月就識通。」（youtube截圖）

8. 恆宇仁龍拳

一班學生耍拳，背景不斷傳出「呼！哈！」旁白問：「點解你要學恆宇仁龍拳？」男男女女回答：「學咗身體健康。」「開心囉！」「keep fit囉。」「醒啲囉。」

「點解你要學恆宇仁龍拳？」「學咗身體健康。」「開心囉！」「keep fit囉。」「醒啲囉。」（youtube截圖）

9. 鏗鏘駕駛學院

一個小朋友走入駕駛學院，說：「我要學車！」鄭世豪：「學車？唔係玩㗎喎。鏗鏘係一間專業駕駛學校，我哋嘅師傅用心，筆試，路試話咁易，快啲叫你爸爸嚟報名啦。鏗鏘駕駛學院報名熱線⋯⋯」

「我要學車！」鄭世豪：「學車？唔係玩㗎喎。」（youtube截圖）

10. 安老院一站通

魯芬拍攝過的其中一個廣告。兩個男人唱着《燒雞翼》的變詞版：「安老院，你需要住。」「但係個friend講到，心驚驚。」魯芬：「越係咁驚，之所以越要搵間正，一站通搵院舍，確係免費又無敵。你真係對佢好，即刻打⋯⋯」雖然曲詞不太押韻，但喜感卻是滿分！