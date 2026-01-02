李施嬅與車崇健對談引發激烈爭吵　男方顯得卑微因一事需暫停錄影

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，近來因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而臨近節目尾聲，在近日播出的一集，其中在「三十六問」環節當中，二人在面對面傾談時發生激烈爭吵，最終車崇健因一個原因不得不暫停錄製調整情緒，該畫面播出之後，立即引起李施嬅到底會不會選擇下車（下車代表復合）的話題，令大家都急不及待想知道最終結果。

節目即將播出大結局。（微博圖片）

李施嬅和車崇健面對面傾談

在「三十六問」環節當中，李施嬅與車崇健就節目組提出的問題進行面對面傾談，其中在兩人就對養狗的意見開始爭論，站在李施嬅的角度，他認為車崇健工作很忙，留在香港時間不多，難以兼顧養狗，但車崇健卻非常不滿她的否定態度：「你一來你就否定我，你不要養狗了，你可以說『看看你有沒有時間再養狗』，我知道我的問題在哪，我知道我很忙，可是你可以用點別的方法來跟我說，你現在用的方法就是，跟我之前跟你一起生活的方法來用，我說這個問題點，我很受傷。」

面對面傾談。（微博圖片）

李施嬅很兇指出車崇健問題

當聽到車崇健的說法後，李施嬅亦難忍下去，控訴對方：「我不知道你為甚麼你要繞過我說的那個重點，變成另外一個話題，你每一次都是這樣的你發現嗎？每次我說你有一個點的事情，你永遠都會拿另外一個話題去說我的問題，變成是我的問題，就是你說的東西，你甚麼時候是對，甚麼時候是真，甚麼時候是假的，一分鐘前一分鐘後，說的事情都不一樣。」然而，激烈爭吵後，車崇健就表明要暫停：「我耳朵不舒服，耳鳴很厲害。」需要稍作休息。而這種近距離的深度對話，連觀察室的嘉賓看到都覺得壓力山大，有網民指李施嬅有點咄咄逼人，車崇健則顯得卑微，而眼見他們在很多問題上未能達成共識，觀察室的嘉賓就如胡彥斌都認為李施嬅最終的選擇是下車，他表示：「如果施嬅下車了，我絕對接受不了。」而最終結果在近日就會播出。

李施嬅不滿車崇健轉移話題。（微博圖片）