東張西望｜已婚中年人妻死口唔認墮網戀情騙　幫買五萬蚊點數卡

《東張西望》今日（02/1）收到陳小姐報料，講述受騙經過。她受訪時，稱在Facebook上認識一名大隻型佬韓國機師Sidney，傾談之下好快就有好感。有一日這位韓國Oppa稱自己前往土耳其，想李小姐幫他收取一個緊急包裹。由於是「好朋友」要求，李小姐就答應了請求。



戀上六舊腹肌猛男韓國Oppa

到了這一步，騙徒已經成功了一半。李小姐表示，未收到包裏之前，已經收到速遞公司通知，指如要收取包裏就要付5萬元運費，更表示不收現金，而要李小姐去買apple儲值卡。之後，「韓國機師」又稱自己要做心臟手術，着李小姐先代為繳付。李小姐又向先生借錢，買了儲值卡後按騙徒要求拍下儲值卡號碼。

墮情騙

騙案還未完，之後速遞公司又向李小姐表示，包裏有大量美金現金，指李小姐涉嫌洗黑錢，必須付34萬港元才準放行，而李小姐更聯絡不上這位「韓國機師」Sidney。《東張西望》指她已墮入網戀情騙陷阱，但李小姐不承認。

「我怕比你胸肌彈開我」

《東張西望》又指出，李小姐與所謂的「韓國機師」有多個情慾對話，又互稱親愛的，畀心心，一時李小姐又說：「我怕比（俾）你胸肌彈開我」「如果一齊之後，你會唔會同我結婚」。不過，李小姐始終不承認與他網戀，回答：「玩吓啫。」及後，《東張西望》將所謂的「韓國機師」起底，指是被冒充，已出現過多單騙案，李小姐才如夢初醒，醒覺自己受騙。

