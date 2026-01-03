內地網紅爆料與鹿晗等男星關係親密更睡了　曬出「床照」震撼全網

今日淩晨，內地網紅博主司曉迪（微博賬號@iamroosie）於微博突然發布多條爆料，自稱與鹿晗、檀健次、蔡徐坤、范丞丞、林更新、黄明昊、王安宇等十多名內地頂流男藝人存在私密關係，並曬出所謂「床照」、聊天記錄等「證據」，震驚內娛。鹿晗工作室兩度發聲明強硬辟謠並啟動法律程序追究。其餘多位男星的工作室亦已發出了聲明辟謠。

司曉迪（微博賬號@iamroosie）於微博爆料。(微博截圖)

鹿晗。（微博圖片）

鹿晗人氣好高。（鹿晗微博圖片）

iamroosie聲稱「所有頂流都睡完了」

司曉迪iamroosie今日凌晨於微博密集式發文稱「所有頂流都睡完了」，點名鹿晗、范丞丞、林更新、蔡徐坤等十多名男藝人，並發布一張她與一名男子同床的「床照」（其後刪除了），暗示與鹿晗存在親密關係。司曉迪iamroosie爆料指鹿晗愛買零食，又指范丞丞曾為她慶祝生日、李汶翰要求她刪除蔡徐坤聯系方式等，還聲稱吳亦凡在獄中向她發送新年祝福。司曉迪所貼出的聊天記錄、酒店定位以及照片均被網民質疑真實性。她貼出的鹿晗紋身照被指側臉對比不符，疑為AI合成。她曬出范丞丞的照片，就被范丞丞方澄清照片為多年前聚會偷拍的。司曉迪又爆料指關曉彤與王安宇拍拖，不過兩人已作出否認。

司曉迪。(iamroosie微博圖片)

司曉迪。(iamroosie微博圖片)

司曉迪。(iamroosie微博圖片)

司曉迪曬出的床照。(iamroosie微博圖片)

要求林更新道歉

司曉迪其中一則發文更要求林更生道歉：「其實我已經回到普通生活了吧，我願意保護的僅僅兩三個 因為他們真的真的很愛過我❤️可是把我當玩物的這些人，我一概不會原諒，已經給我的身心抑郁造成嚴重的形象@林更新 我尊重你，我也不打擾你，但我不允許你女生朋友介紹咱倆認識的，結果你們倆偷偷摸摸好了，是把我當2b嗎。我不怕你們任何事，道歉就行（證據我都有）#林更新# @林更新工作室 給我公道」。

司曉迪iamroosie要求林更生道歉。(微博截圖)

鹿晗等多位藝人發聲明辟謠

鹿晗今日淩晨5:35及7:21先後連發兩條聲明，強調爆料為「惡意造謠誹謗」，已完成全平台證據固定並委托律師啟動法律程序，警告傳謠者需承擔法律責任。黃明昊、王安宇、檀健次、范丞丞、林更新、關曉彤等工作室亦有就謠言作出回應，均定性爆料為「憑空捏造」，並會委托律師追究法律責任，呼籲公眾勿傳謠。網民亦不相信司曉迪iamroosie今次的爆料內容，指她就似是妄想症在亂說似的，並且支持受影響藝人採取法律行動追究，指：「支持依法維權、網絡不是法外之地」。

鹿晗聲明。(微博截圖)

鹿晗聲明。(微博截圖)

王安宇聲明。(微博截圖)

黃明昊聲明。(微博截圖)

林更新聲明。(微博截圖)

范丞丞聲明。(微博截圖)

檀健次聲明。(微博截圖)