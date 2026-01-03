謝賢舊愛Coco罕現身身材豐腴回應收2千萬傳言　親揭兩人多年秘聞

現年89歲的謝賢（四哥），曾於訪問中自言人生中拍拖的次數一隻手便數得晒，剛好有5段情，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco，。謝賢與比自己年輕49歲的上海女友Coco曾有一段長達12年的「爺孫戀」，令人觸目。當年69歲的四哥和只有20歲的Coco拍拖，一直不被外界看好，然而兩人一拍便是拍了10多年，更一同錄節目、在公開場合擁抱親吻。四哥對Coco呵護備至，照顧她的起居飲食，更資助她到英國進修。可是兩人於2018年分手，此後Coco便鮮有公開露面。

至於小馬尾式長頭髮，新鮮出爐影帝謝賢則是代表。（四哥謝賢Weibo）

謝賢被網友野生捕獲。（網上圖片）

首揭與謝賢相識相戀經過

近日Coco罕有地現身於內地視頻接受訪問。從片中可見，現年40歲的她戴粗框眼鏡，身穿黑色低胸上衣，打扮成熟性感，散發陣陣貴氣有幾分闊太的感覺。她的身形比以往豐滿了不少，面色紅潤，精神奕奕，狀態相當不錯。Coco在訪談中澄清了她與謝賢於酒吧相識的傳聞，指他倆是在上海的一家咖啡館，經由朋友介紹下認識。Coco憶述當時謝賢分主動，兩人很快便相戀。

謝賢與Coco曾一起拍tvb的節目。(節目截圖)

Coco現身於內地訪談節目。(節目截圖)

Coco大談與欳謝賢一段情。(節目截圖)

讚謝賢溫暖且極有教養

Coco表示謝賢表面上看起來很冷酷，但私底下其實是個內心細膩、溫暖且極有教養的紳士。她稱自己年輕時曾一度沉迷夜生活，經常流連酒吧喝酒。謝賢得悉後卻沒有責怪她，反而溫柔地勸誡她：「妳回家太晚了，別人跟我說了……妳要注意一點，不要喝那麼多酒，女生喝醉了容易失態。」Coco又指謝賢時刻都會考慮女生的心情，從不會對她說重話，令她感到非常難得。當年兩人分手，有傳謝賢支付了2000萬港元予Coco作為對她的補償。對此，Coco在訪問中沒有正面承認，也沒有否認。不過，她分手後的生活似乎過得相當富泰，據悉她這幾年經常周遊列國，特別喜歡歐遊，而她在訪問中穿的一身貴氣打扮就不禁令人相信她衣食無憂。