方力申狂曬親子照女兒穿公主裙極可愛　被讚顏值高︰公主像爸爸

現年45歲的方力申在上月（2025年12月），於社交平台公開喜訊，宣布妻子葉萱（Maple)在預產期前順利誕下女兒IsIa，二人正式榮升人父人母。而2025年對方力申來說是充滿喜悅的一年，適逢新一年的到來，近日，他就在社交平台上貼一家三口幸福照，女兒最新模樣曝光，被不少網民指太像爸爸了，非常之可愛。

方力申在去年情人節宣布跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

葉萱去年在預產期前順誕下女兒IsIa。（影片截圖）

方力申曬親子照

從方力申上貼的照片可見，女兒IsIa漸漸長大，五官慢慢長開，清晰可見，其被白色衣物包裹着，頭上戴上髮帶，被放在一個禮物盒上，方力申與葉萱用雙手一前一後擁護着IsIa，畫面相當幸福。

女兒IsIa好可愛。（方力申微博圖片）

另外，IsIa還換上一套粉紅色公主裙，頭上戴上粉色蝴蝶結髮帶，非常可愛。被父母擁抱在中間位置的她，眼睛迷朦，小嘴巴微微張口，認真地看望着鏡頭，而方力申與葉萱就看望着女兒甜笑，一家三口大合照，非常溫馨。

一家三口好幸福。（方力申微博圖片）

IsIa被讚顏值高像爸爸方力申

還有一張是方力申手抱着女兒，父女二人認真地對望照，他笑得非常開心，可看得出他是難掩喜悅，將來可能是「女兒奴」，他留言表示：「2025年我有好多新突破，第一次做老公，第一次做老竇。2026年我會繼續突破，會有更多嘅第一次。喺度我祝大家2026年新年進步，身體健康。」而有不少看見IsIa的新模樣後、都紛紛指她像極了爸爸方力申，大家留言表示：「寶寶像爸爸」、「公主像爸爸」等，激讚女兒顏值高。

父女對望。（方力申微博圖片）