彭羚罕露面淡妝拍宣傳片被誤認係葉童　復出唱歌遭老公林海峰落閘

現年56歲的90年代天后級歌手彭羚 (Cass) 自從1998年嫁給林海峰後，便淡出樂壇，生了兩個囡囡林泳及林清的她，全心做林太相夫教子，幾乎絕跡公開活動，非常低調。彭羚於2019年開始玩IG，會不時出post跟大家開心share她的凍齡秘訣，就是全靠做運動和健康飲食。她近年迷上外地非常流行的Gyrokinesis（禪柔運動）及Gyrotonic（脊椎螺旋運動），更已考獲導師牌，家中設有完善健身設備予她做運動之用，生活過得幸福寫意。她老公林海峰曾被問到太太復出唱歌一事，即指「太太好忙」，似乎不願彭羚復出。

彭羚現身老公林海峰後台。（IG圖片）

素顏的彭羚依舊明艷照人。（黃耀明IG）

淡妝被指顯老被誤認係葉童

踏入新一年，彭羚獲委任成為「母親的抉擇」慈善大使，還拍了短片分享「家」的力量，傳遞祝福與希望。彭羚在影片中表示：「最近，香港社會經歷咗一段艱難嘅日子，我哋曾經感到心痛、無力，但係喺呢一份沉重之中，我哋互相扶持、守望，成為每一個人嘅家人，家從來不限於血緣，而係在於關愛同付出，面對逆境，家係我哋修復傷痛，重新振作嘅地方。」她亦希望新一年，大家可以抱緊身邊人，一同守護家人。彭羚在片中化上淡妝，面形瘦削的她被指看來有點顯老，有網友甚至誤認了她是62歲的影后葉童。

彭羚獲委任成為「母親的抉擇」慈善大使。(影片截圖)

彭羚被誤認係葉童。(影片截圖)