尋秦記｜謝票場答應內地粉絲　古天樂：過三億我唱《今期流行》

由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名等人主演的電影《尋秦記》於元旦在中國內地上畫，據消息，日前（1月2日）公布數字票房已衝破億元大關！走勢非常之強勁！



古天樂、林峯、宣萱及朱鑑然一同到廣州為《尋秦記》電影進行宣傳。（古天樂微博圖片）

《尋秦記》票房過三億「派糖」

日前古天樂、林峯、宣萱等一行人內地戲院謝票，有一位「古仔粉絲」在問答環節上，詢問古天樂：「如果聽日再過三億，有冇發糖？（發糖意思即，派福利、回饋粉絲）」初時古天樂都不明所意，指向一旁的林峯似是等待解答。經林峯一番解釋後，古天樂回答：「你哋想要咩？」

古天樂於佛山為《尋秦記》宣傳謝票期間戴上口罩出席。（微博截圖）

古天樂：過三億我唱《今期流行》

現場有不少粉絲喊出要求，現場似乎有人喊出「跳《今期流行》」，之後古天樂又說：「好啦，我諗吓。聽日喎！三億喎！」有粉絲又大喊：「好唔好呀？」古天樂回答：「好，聽日過三億。聽日唔過三億都冇用㗎，12點前。好！我就唱《今期流行》！」之後古天樂又再一次強調是「聽日過三億」。不過，按照現時三日一億的票房走勢，要在一至兩日達到三億的確十分有難度。

近日有關「古天樂：過三億我唱《今期流行》」話題再於網上引起討論。

想當年古天樂的《今期流行》，可謂是樂壇經典中的經典。（《今期流行》截圖）

當中的舞步實在特別。（《今期流行》截圖）

《今期流行》由來

為什麼粉絲會這麼想睇古天樂唱《今期流行》？其實要追溯至多年前古天樂以歌手出道的時候。古天樂曾在2000年至2004年間推出過渡性張唱片，當中不乏有由他主演的劇集、電影的主題曲和插曲，例如《男朋友》、《像我這一種男人》、《天命最高》、《今期流行》、 《Mr.Cool》等。《今期流行》一曲由華星唱片發行，於2000年推出，由林夕作詞，伍樂城作曲及編曲。

早年古天樂容祖兒的「今期流行」廣告，TVB係有播。(youtube片段)

「拜神」舞＝cult？

因着《今期流行》當中的「拜神」舞步，及後成為了一股風潮。雖說於現今看來，關於「拜神」舞由來和意味依舊令大眾摸不着頭腦，但随着歲月推移，「拜神」舞卻意外成為了cult的產生，成為了古天樂不可取代的另一象徵性經典。

《今期流行》喎，真係人人睇到都想跳埋一份。（網上圖片）

古天樂唱跳《今期流行》至今仍然很Hit。（影片截圖）