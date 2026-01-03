何沛珈分手後大解放瞓身拼搏事業　美人魚性感造型率先曝光曬身材

現年29歲的TVB小花何沛珈（Roxanne） 參加《2020香港小姐競選》入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」。其後，她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，不少節目均見到其身影，就連去年四年一度的體壇盛事巴黎奧運，她也有份成為「奧運六星」之一，可見備受器重。早前她被爆與星三代阮浩棕分手，何沛珈承認已回復單身，與阮浩棕仍有保持聯絡、兩人是好朋友，現時她只想專心發展事業。

何沛珈被爆與星三代阮浩棕分手。

率先分享節目花絮片騷誘人身材

何沛珈有份參演的TVB新節目《尋歡作樂的姐姐》將於下周一（5日）播出，她日前就率先在社交網分享該節目的拍攝花絮影片，發文寫道：「海底逐浪，人間作樂🧜 我2026第一個新嘅綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》1月5號就會同大家見面，希望大家多多支持🙌🏻 希望大家2026年「魚」樂無窮，尋歡不斷，作樂不歇🌊🤣#尋歡作樂的姐姐」。片中可見何沛珈身穿粉色及銀色bling bling吊帶美人魚套裝，盡騷出眾身材，性感迷人。她在泳池邊輕輕前後搖晃身體，似在模仿美人魚的泳姿。不少網民都留言大讚她的美人魚造型好靚，連陳煒、陳婉衡（現改名：陳沛汶）等都不禁心心眼。

何沛珈的美人魚造型。(何沛珈ig)

何沛珈身材出眾。(何沛珈ig)

何沛珈好fit。(何沛珈ig)

何沛珈好靚。(何沛珈ig)

