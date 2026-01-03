古巨基57歲太太高齡產子網民指搵命搏　林奕匤：遲啲生會活得更老

古巨基與57歲的太太Lorraine於元旦在社交平台突然報喜，宣布家庭再添新成員，他表示，這是2025年對一家三口最感動的事情，特地選在2026年的第一天與大家分享，並祝願Kuson和弟弟相親相愛，自己亦會繼續做個好丈夫、好爸爸。消息一出，震驚全城，隨即引起網上熱議，有網民認為57歲高齡生B實屬搵命搏。

他坦言追二胎全因Kuson的心願：「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。」

林奕匤今日（3/1）現身銅鑼灣出席活動接受《香港01》訪問時說：「睇到佢公布喜訊我係好開心，我見到佢都有講自己都有兄弟姊妹，變咗佢都想自己嘅小朋友都有兄弟姊妹。而我自己都有一個哥哥，其實咁多年來，我都有個諗法，話係一生就生兩個，但今時今日我就覺得，對呢樣嘢就有少少改變，因為有一個已經好開心，同埋真係有啲嘢都唔知，變咗所以順其自然。」

林奕匤今日出席活動。（葉志明攝）

對於有網民認為Lorraine 57歲高齡生B實屬搵命搏，林奕匤表示：「佢實係好犀利，其實佢哋Po得先知，所以內情係點就唔知道，但非常之恭喜佢。而我都有聽聞過，遲啲生B嘅人，係會活得更老，的而且確數據係咁，當中係有好多原因，例如個B長大，你會繼續要同佢玩，變咗自己個身心都會好啲，咁所以係好事嚟。」

