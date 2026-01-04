守誠者｜御用斯文敗類蔡子健驚喜出鏡　曾捲鹹豬手疑雲涉20位女星

前兒童節目主持蔡子健在《守誠者》中驚喜登場！TVB劇集《守誠者》播至第14集，日前劇中出現多位難得一見的演員，近日第13集中，亦出現了一位熟口熟面的演員，他就是蔡子健。

蔡子健驚喜出鏡。（《守誠者》截圖）

蔡子健曾擔任《閃電傳真機》主持

蔡子健在1993年加入TVB，其後多年來都擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，同時，他亦因在1997年至2004年主持過不同類型的旅游節目，所以也有「旅遊王子」美譽。由入行起，蔡子健也參演過不少劇集演出，包括《金裝四大才子》、《陀槍師姐III》、《烈火雄心II》、《大唐雙龍傳》、《仁心解碼》等，其中《十萬噸情緣》中與張家輝和張可頤合作。蔡子健在《十萬噸情緣》其中一幕中飾演「Jacky」，金絲眼鏡西裝look的他更在劇中輕撫張可頤的纖腰揩油，那副賤笑着被張可頤掌摑的模樣可稱得上是經典。

以前講到蔡子健拍劇，大家都會聯想起「御用斯文敗類」。（《十萬噸情緣》截圖）

蔡子健演技真係一流。（《十萬噸情緣》截圖）

蔡子健.

魔術鹹豬手事件

約在2008年《瘋SHOW快活人》中，苑瓊丹於節目中揭露「魔術鹹豬手事件」，指某TVB男藝人借表演魔術為由，對多名女藝人揩油，不少報道指事件牽涉郭羨妮、陳芷菁、楊茜堯及陳敏之等近20位女星，但強調涉事者非當紅小生陳豪、黃宗澤。

蔡子健仲係兒童節目主持之一。（ig圖片）

蔡子健符合6大特徵成最大嫌疑人

其後有傳媒根據節目內容整理出嫌疑人6大特徵，包括：該無綫男藝員高過黃宗澤、斯文靚仔、識煮幾味、經常拍旅遊節目、喜歡玩魔術和曾同女藝人秘密拍拖。當時有傳媒整理特徵後，列出多名嫌疑人，當中最大嫌疑的就屬蔡子健。事件經報道後發酵，更傳驚動TVB高層。其後苑瓊丹親自前往TVB解釋，事後傳媒報導指TVB高層要求苑瓊丹、蔡子健及各女藝員封口不談。

蔡子健曾為兒童節目主持之一。（截圖）

蔡子健投身保險業成博士

2009年後，蔡子健約滿TVB後離開投身保險業，之後轉型成為財務策劃師，並於升任銀行分行經理。淡出娛樂圈後，蔡子健為人頗為低調，曾有學生上課時見到當時任理工大學客席講師的蔡子健，但他只以Dr. Choi自我介紹，並未提到自己演員身分。

早年他透過進修，已獲得國際商業工商管理學士、北愛荷華大學工商管理碩士和澳洲紐卡斯爾大學工商管理博士資格，也考獲CFP認可財務策劃師、特許財務策劃師、核準退休顧問及壽險管理師等資格，相當之厲害！值得一提的是，他更獲得樂高®認真玩®引導師認證證書。

近年蔡子健進修考獲十分多資格。（截圖）