老戲骨獲陶大宇救一命　唔識剎車車頭遭貨車鐵板剷起：嗰時我好驚

亞視老戲骨劉錫賢（肥仔賢）早年參演過不少經典劇集，其中在1999年播出的《縱橫四海》，與男主角陶大宇結緣。日前劉錫賢在內地社交平台分享當年拍攝逸事，透露在該劇拍攝期間，陶大宇曾在生死關頭救了他一命。

劉錫賢憶當年拍《縱橫四海》遇意外。（抖音@劉錫賢）

得陶大宇救一命。（抖音@劉錫賢）

拍《縱橫四海》第一日開工即出事

劉錫賢回憶指，當年在《縱橫四海》中飾演陶大宇的下屬，雖然戲中他是「金牌擦鞋仔」，但整部戲的開車情節全部由老闆陶大宇負責，劉錫賢笑說：「佢係我老闆，應該我揸車，但夾硬話因為鍾意揸車，原來唔係，係因為我唔識揸車，哈哈哈。」

他透露開工第一日的第一場戲，劇情安排他開車接送陶大宇去接周海媚，簡單一個泊車後落車的鏡頭就已經釀成嚴重意外，他說：「其實個鏡頭好短，我揸車停hand brake（剎車），落車就係咁簡單，但咁短過程，我搞到成駕車炒咗total loss（全毀）」。

當年拍《縱橫四海》，劉錫賢係陶大宇跟班。（《縱橫四海》劇照）

陶大宇離巢無綫後簽約王晶，曾拍《縱橫四海》有不俗收視。（ATV截圖）

陶大宇與已故周海媚合作後，間中亦有聯絡。（微博@陶大宇）

陶大宇危急關頭拉手掣

由於當時劇組安排的是一部歐洲車，剎車系統（Brake）比劉錫賢平時開慣的日本車重得多，令他一下子無法將車輛停下來，他說：「個brake好重好重，我揸開日本車好輕，好易就停，但嗰日剎極都唔停，我唔知係重到要踩到底先停。嗰時我已經好驚，因前面貨車有塊鐵板個尾剷住埋嚟我哋車，陶大宇話：『嘩，肥仔』然後用手幫我拉住個hand brake（手掣），車就停，但鐵板已將我哋成架車頭剷起咗。」

戲中劉錫賢係超級擦鞋仔。（抖音@劉錫賢）

全劇都係由「老闆」陶大宇揸車。（抖音@劉錫賢）

原來第一日拍戲已經將成架歐洲車total loss，所以之後只做乘客。（抖音@劉錫賢）

感激監製李兆基繼續用

回想起這段驚險經歷，劉錫賢在鏡頭前合十雙手，深情地表示：「多謝大宇，佢真係救咗我一命。」劉錫賢還多謝已故的李兆基，對方是該劇監製，他坦言那一刻以為自己「第一日開工就冇得撈」，更擔心會連累拍檔。怎料翌日竟順利接到新通告，讓他鬆了一口氣：「所以咁老友，佢（李兆基）幫咗我好多。」

劉錫賢剎唔停部歐洲車，成個車頭被前面貨車鐵板剷起，好驚險。（抖音@劉錫賢）

李兆基冇易角，繼續用劉錫賢。（抖音@劉錫賢）

褲袋曾只剩40元 靠三個妹「邊鬧邊借」度難關

現年64歲有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱的劉錫賢在亞視工作了23年，年前遭逢巨變，不但與太太離婚、經歷喪母之痛，更因疫情無法到內地登台賺錢。他曾透露自己完全沒有工作，零收入，經濟出現重大問題，試過「個袋剩返40蚊」，生活拮据，一度患上抑鬱但沒有想過輕生。幸最後得三個任職高層的妹妹幫助下度過難關，劉錫賢說：「一邊鬧就一邊借，一邊鬧一邊照顧我。」如今已事過境遷，劉錫賢去年與圈外女友Ievan （袁綺弘）計劃再婚，並承諾婚後將財產交由女友管理。

劉錫賢曾袋中只剩40蚊。（資料圖片/林迅景 攝）

