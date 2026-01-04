何超盈大曬全家福一家三口同遊法國巴黎　學霸老公終露面幸福溫馨

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過何超盈自前年開始重回社交圈，更帶同囡囡一起出席活動，而老公辛奇隆就長期不見影，但日前何超盈就曬出多張全家福，一家三口同框幸福滿瀉！​​

何超盈（Sabrina）自結婚產女後生活低調，甚少公開露面。（IG@xsabrinahox）

何超盈之前曬出女兒的照片，但都遮樣。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈帶囡囡一起出席由香港演藝學院舉辦的慈善晚宴。（IG截圖）

何超盈大曬全家福！（IG截圖）

何超盈大曬全家福！（IG截圖）

一家三口好溫馨！（IG截圖）

一家三口好溫馨！（IG截圖）

一家三口好溫馨！（IG截圖）

去主題樂園玩！（IG截圖）

去主題樂園玩！（IG截圖）

去主題樂園玩！（IG截圖）

何超盈一家三口同遊巴黎

相中所見，何超盈一家三口同遊法國巴黎，除了在各個著名景點包括巴黎鐵塔、巴黎聖母院等留影打卡之外，還一起去了主題樂園玩，一家三口終於合體，畫面溫馨。何超盈老公辛奇隆出生於黑龍江哈爾濱，出身於書香世家，祖母是老師，父母是黑龍江成功企業家。辛奇隆於2015年在美國考試SAT獲得2260分佳績（滿分為2400分），同年更於TOEFL取得114分（滿分為120分），最終被哈佛大學取錄，他於大學修讀心理學及神經科學，被稱為「哈爾濱之光」。

一家三口同遊巴黎。（IG截圖）

一家三口終於合體，畫面溫馨。（IG截圖）

一家三口終於合體，畫面溫馨。（IG截圖）

一家三口終於合體，畫面溫馨。（IG截圖）

開心。（IG截圖）

開心。（IG截圖）

何超盈一家。（IG截圖）

何超盈一家。（IG截圖）

西裝骨骨。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈同哈佛學霸老公辛奇隆好恩愛。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈辛奇隆2019年結婚

何超盈與辛奇隆在2019年結婚，同年8月誕下囡囡，一家三口十分低調。據知辛奇隆其後到美國耶魯大學攻讀醫學博士，而何超盈就專心照顧家庭，早前何超盈被網民偶遇獨自湊女，但辛奇隆未有同行，不過前年何超盈在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，老公辛奇隆亦有陪伴見證，適逢兩人迎來結婚5周年的大日子，何超盈更箍實老公深情擁吻，相當甜蜜！

何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

何超盈同教授及一班同學仔合照。（微博@SabrinaHo何超盈）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

2024年何超盈在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，老公辛奇隆亦有陪伴見證。（微博@SabrinaHo何超盈）

餵老公食蛋糕。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈與老公迎來結婚5周年的大日子。（IG截圖）

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）