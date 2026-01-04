何超盈大曬全家福一家三口同遊法國巴黎 學霸老公終露面幸福溫馨
撰文：董欣琪
出版：更新：
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過何超盈自前年開始重回社交圈，更帶同囡囡一起出席活動，而老公辛奇隆就長期不見影，但日前何超盈就曬出多張全家福，一家三口同框幸福滿瀉！
何超盈一家三口同遊巴黎
相中所見，何超盈一家三口同遊法國巴黎，除了在各個著名景點包括巴黎鐵塔、巴黎聖母院等留影打卡之外，還一起去了主題樂園玩，一家三口終於合體，畫面溫馨。何超盈老公辛奇隆出生於黑龍江哈爾濱，出身於書香世家，祖母是老師，父母是黑龍江成功企業家。辛奇隆於2015年在美國考試SAT獲得2260分佳績（滿分為2400分），同年更於TOEFL取得114分（滿分為120分），最終被哈佛大學取錄，他於大學修讀心理學及神經科學，被稱為「哈爾濱之光」。
何超盈辛奇隆2019年結婚
何超盈與辛奇隆在2019年結婚，同年8月誕下囡囡，一家三口十分低調。據知辛奇隆其後到美國耶魯大學攻讀醫學博士，而何超盈就專心照顧家庭，早前何超盈被網民偶遇獨自湊女，但辛奇隆未有同行，不過前年何超盈在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，老公辛奇隆亦有陪伴見證，適逢兩人迎來結婚5周年的大日子，何超盈更箍實老公深情擁吻，相當甜蜜！