萬千星輝2025｜何沛珈失女飛躍　首拍劇媽媽卻離世趕往見最後一面

《萬千星輝頒獎典禮2025》早前圓滿結束，「飛躍進步女藝員」由葉蒨文大熱奪得，賽前落出拉票的何沛珈遺憾未能獲獎。

何沛珈入行前曾任職護士

何沛珈在2020年參選港姐，何沛珈在入行前曾任職護士，參選港姐後加入TVB，雖然五強止步，但加入TVB後機會不斷。初期主力擔任主持，2022年參加《香港小姐再競選》一舉奪得冠軍及「更上鏡小姐」，自此備受重用，何沛珈全面攻陷劇集、綜藝節目及資訊性節目，更擔任多個大騷的司儀。

何沛珈首拍劇媽媽卻離世

在2021年的台慶上，有一個「新人演員追夢」環節，其中何沛珈講起亡母極有淚花，原來在選港姐最後五強嚎哭，是因為想起亡母生前說話：「喺我參選前媽媽有病，但佢叫我唔好放棄，對生命、追夢亦都係。」更凄涼的是第一日拍劇撞正媽媽離世，拿着造型照趕去醫院見媽媽最後一面，又播放了亡母讚囡囡靚的錄音。

何沛珈媽媽贊成放棄護士工作追夢

何沛珈當年騷後接受《香港01》訪叵時，憶述媽媽一直好支持自己入行，知道自己好鍾意表演，都贊成她放棄護士工作追夢：「媽媽冇話一定要有咩目標，反而自己好內疚，佢仲喺度時冇帶俾佢一啲光榮或者榮耀。但媽媽其實已經好滿足，無論係我喺《東張西望》採訪，或者每一次幕前演出，佢都話『囡囡好靚』」如果再有機會，她希望可以向天上的媽媽說：「對唔住，我愛你。」