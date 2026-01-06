萬千星輝2025｜莊子璇女新人大熱倒灶　曾傳被佳麗杯葛兼容貌有變

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女新人」日前結果出爐，最終由倪嘉雯奪獎，大熱的莊子璇雖然今年憑《金式森林》獲得廣泛討論，可惜未能為她增添獎項。

莊子璇出席《萬千星輝頒獎典禮2025》。（葉志明攝）

莊子璇港姐大熱奪冠卻不受其他佳麗歡迎

莊子璇參加《香港小姐競選2023》奪冠入行，參選初期已被封為「翻版IU」，跟師姐馮盈盈一樣讀營養學，外表甜美且青春無敵，極具冠軍相。不過選美期間，有報道指莊子璇不受候選佳麗歡迎，還指她被杯葛，原因是因為她在眾候選佳麗面前「擺款」，於是引起大家不滿。莊子璇被指自從成為大熱之後目中無人，十分勢利是一個「雙面人」，之後又被爆喜歡黏着幕後取得好處，不時會向幕後工作人員大獻殷勤及「賣口乖」，因而令一班候選佳麗相當反感。

首輪面試時的莊子璇。（張嘉敏攝）

莊子璇性感現身第三輪面試。(葉志明攝)

莊子璇參選前相片。（IG圖片）

莊子璇被傳與郭晉安父女戀

上年，莊子璇被傳因拍攝無綫重頭劇《金式森林》，與已經宣布離婚的60歲視帝郭晉安擦出愛火，發展一段相差37年的父女戀。安仔開劇期間已多次向傳媒大讚莊子璇有天份，其後被爆出他教女方打網球，更在其生日費盡心思準備驚喜。

安仔被指費盡心思為莊子璇慶祝生日。

莊子璇強烈否認傳聞

莊子璇早前受訪時就指打網球時有其他劇組人員在場，但不諱言愛情無分年齡界限；至於安仔則澄清：「唔好講到咁真，唔好阻住我搵我嘅真命天子，同埋唔好影響到佢。我覺得呢啲係緋聞，得啖笑，唔好當真。（莊子璇指愛情冇年齡界限！）每個人都有要求，呢個係佢嘅要求標準。」

安仔更教郭晉安打網球。（IG@hilary_ig）

莊子璇屢傳容貌有變

而莊子璇的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」亦經常成為傳媒焦點，對於被質疑整容，她十分高EQ回應，指是化妝技術改進了，又表示自己經常使用護膚品，所以才與參選時的自已不同。「都開心嘅，有人留意呢樣嘢，的確我係減咗好多，我覺得都有影響。（會唔會唔開心？）咁又唔會，有人話我靚咗瘦咗係好事，我都好鍾意去做facial。」

莊子璇2025的模樣。（ig圖片）