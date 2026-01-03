失婚女神做瑜伽心口古惑開窿盡騷好身材 拒與前夫復婚鍾情小鮮肉
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年42歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！雖然李彩華曾經歷閃婚閃離，但生活依然多姿多彩，除了不時相約好友聚會之外，又密密操Fit自己，日前她就曬出做瑜伽的自拍照，相中所見，身穿Bra Top的她，胸前中空的設計更凸顯出她的好身材，相當性感！
李彩華曾閃婚閃離拒與前夫復婚
早年以玉女歌手身份入行的李彩華，曾跟男星何遠恆拍拖3年分手，至2019年跟內地富商黃彥書結婚，可惜婚姻只維持了19個月。李彩華曾在接受《香港01》專訪時坦承自己「好恨嫁」：「其實我一直拍拖都好想結婚，只不過咁啱次次都結唔到。其實我只係為咗結婚這兩個字，其他嘢我是無諗過。」她形容當時剛好時機到了，對方又求婚，便順理成章地去領證。然而，婚後遇上疫情，加上隔離，令兩人聚少離多，當真正相處時，才發現雙方思想嚴重不一致，甚至連媽媽也無法與男方協調 ，強調離婚與「第三者無關」。雖然前夫曾提出復婚，但李彩華就斷言拒絕：「是但啦，算數啦。」她認為雖然渴望陪伴，但愛需要時間累積，而他們相處的時間太短，感情基礎並不深厚 。
李彩華手持12個物業擁有大量Hermès
回復單身後，李彩華埋首於工作，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，盡顯富婆身價！李彩華曾透露離婚後不乏追求者，而且大多數是00後的小鮮肉，她坦言鍾情「弟弟」，她自言是「夜貓」，而「小鮮肉」較能配合其生活節奏，不易攰，也不急於回家休息。