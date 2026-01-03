失婚女神做瑜伽心口古惑開窿盡騷好身材　拒與前夫復婚鍾情小鮮肉

現年42歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！雖然李彩華曾經歷閃婚閃離，但生活依然多姿多彩，除了不時相約好友聚會之外，又密密操Fit自己，日前她就曬出做瑜伽的自拍照，相中所見，身穿Bra Top的她，胸前中空的設計更凸顯出她的好身材，相當性感！

性感。（IG@rainli1111）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

李彩華曾閃婚閃離拒與前夫復婚

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，曾跟男星何遠恆拍拖3年分手，至2019年跟內地富商黃彥書結婚，可惜婚姻只維持了19個月。李彩華曾在接受《香港01》專訪時坦承自己「好恨嫁」：「其實我一直拍拖都好想結婚，只不過咁啱次次都結唔到。其實我只係為咗結婚這兩個字，其他嘢我是無諗過。」她形容當時剛好時機到了，對方又求婚，便順理成章地去領證。然而，婚後遇上疫情，加上隔離，令兩人聚少離多，當真正相處時，才發現雙方思想嚴重不一致，甚至連媽媽也無法與男方協調 ，強調離婚與「第三者無關」。雖然前夫曾提出復婚，但李彩華就斷言拒絕：「是但啦，算數啦。」她認為雖然渴望陪伴，但愛需要時間累積，而他們相處的時間太短，感情基礎並不深厚 。

李彩華在2019年2月突然宣布與拍拖半年的內地鋼鐵業商人黃彥書Eric已經在內地領證。（微博圖片）

但婚後二人長期分隔兩地，最後李彩華在2020年11月結束19個月的婚姻。（微博圖片）

Chanel衝浪板約6萬。（IG@rainli1111）

成身Chanel。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

李彩華手持12個物業擁有大量Hermès

回復單身後，李彩華埋首於工作，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，盡顯富婆身價！李彩華曾透露離婚後不乏追求者，而且大多數是00後的小鮮肉，她坦言鍾情「弟弟」，她自言是「夜貓」，而「小鮮肉」較能配合其生活節奏，不易攰，也不急於回家休息。

放在行李箱上的Hermès成功搶鏡！（IG截圖）

Hermès Kelly Lakis炒價約25萬。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto炒價約42萬。（IG截圖）

Hermès Constance III Miroir Clouté Bag炒價約40萬。（IG@rainli1111）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

曾在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）