曾志偉傳將卸任TVB總經理一職　明晚台慶頒獎禮設特別環節答謝

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉最近離職傳聞不斷，雖然他早前在台慶期間曾親口否認，但今日（3日）有消息指他將會離任總經理職務，轉以顧問身份與TVB合作；而明晚（4日）假澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》， 特別增設了一個環節答謝曾志偉多來對TVB 的付出，更會向他頒發一個重量級獎項。

消息指曾志偉將卸任TVB總經理。（資料圖片）

曾回應離職傳聞：總有一日唔做，但不是而家

早前曾有傳聞指曾志偉會於去年11月離職，好友陳百祥（叻哥）亦曾爆料勸他「收山」。曾志偉在《萬千星輝賀台慶2025》受訪時曾大方回應，笑稱離職一說純屬誤傳，更幽默表示：「總有一日唔做，但不是而家，暫時未炒魷魚。」

不過，明晚（4日）於澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》疑似早有安排。消息指，TVB特別增設了環節以答謝曾志偉過去五年的付出，並將頒發一個「重量級獎項」，傳聞屆時會邀請其多年好友、樂壇校長譚詠麟擔任頒獎嘉賓，場面預計感人。

卸任後轉任顧問 傳李再唐入主助陣內地市場

據知，曾志偉退下火線後並不會完全消失，而是轉任顧問，每月參與例會提供專業意見。與此同時，有消息指前港台台長李再唐將入主TVB，外界推測其強大的內地人脈網絡，將有助於推動TVB進一步開拓內地業務。

曾志偉早前否認離職。（資料圖片/陳順禎、葉志明攝）

曾志偉轉做顧問。（資料圖片/陳順禎、葉志明攝）

重返TVB五載 首位任務成功「破冰」

曾志偉自2021年1月受邀重返TVB擔任副總經理，當時的首要任務便是解決與四大唱片公司長達多年的版權僵局。同年9月，他獲升任為總經理，全面統籌綜藝、合拍劇及音樂製作等核心營運，亦成功策劃多個大型節目，為當時的TVB帶來新氣象。