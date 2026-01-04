專訪｜丁子朗被網民負評父母更傷心　一句話成最大洋蔥位

現年28歲的TVB新一代男神丁子朗轉眼間原來已經加入娛樂圈第10個年頭，2016年只有19歲的他捨棄加拿大的大學學位，選擇回到香港參加「香港先生」選舉並獲得亞軍及最上鏡先生。入行後他獲得不少的工作機會，從演員到主持再到2年前參加選秀節目當偶像，這些年來他一路走來不易，亦從謾罵中成長。



TVB新一代男神丁子朗。(胡凱欣 攝)

丁子朗入行後他獲得不少的工作機會，從演員到主持再到2年前參加選秀節目當偶像，這些年來他一路走來不易，亦從謾罵中成長。(胡凱欣 攝)

2025年，對於丁子朗來說，是個意義非凡的轉折點。這一年，他憑藉《俠醫》中的大反派「鄧世鏗」一角，首度入圍萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」十強，徹底撕掉了身上那張「偶像小鮮肉」的標籤。丁子朗在將軍澳電視城的攝影棚內接受《香港01》專訪，當日他穿著一件俐落的黑色皮革外套，坐在純白色的單人沙發上。他的眼神比剛出道時多了幾分深邃，談吐間少了一份青澀的局促，多了一份屬於演員的沉穩。

2025年，對於丁子朗來說，是個意義非凡的轉折點。(胡凱欣 攝)

丁子朗徹底撕掉了身上那張「偶像小鮮肉」的標籤。

談角色：從「入世未深的小警察」到「反派天花板」

「其實今年對我來說是非常豐收的一年。」丁子朗在訪問開頭便感性地說道。回顧過去一年，他有三部作品相繼在香港播出，包括《奪命提示》、《執法者們》和讓他備受肯定的《俠醫》。

丁子朗回顧過去一年，他有三部作品相繼在香港播出。(胡凱欣 攝)

在《俠醫》中，丁子朗飾演的鄧世鏗打破了以往反派角色總是面目猙獰的刻板印象。他外表斯文、衣著得體，卻在骨子裡壞透了，這種極大的反差感讓觀眾既恨得牙癢癢，又不得不佩服他的演技。「我第一次做啲咁瘋狂嘅角色！」丁子朗笑言，「我都幾佩服編劇可以將一個人嘅壞嘅方向推到咁極致。」有趣的是，這個「姦淫擄掠、作奸犯科、推啊婆落樓」的壞人形象不但沒有讓他掉粉，反而贏得了不少網民的讚賞。「有令到觀眾洗底，同埋覺得『嘩，原來佢唔化白個樣係都可以做到戲㗎喎。』」這種來自觀眾的洗底式肯定，對他來說比任何獎項都重要。

丁子朗已經變得喪心病狂。(《俠醫》截圖)

丁子朗佩服編劇可以將一個人嘅壞嘅方向推到咁極致。(胡凱欣 攝)

談爭議：與網民的「相愛相殺」

提到過去兩年曾陷入的「妝容爭議」和「實力質疑」，丁子朗表現得異常豁達。他坦言自己一直有關注網民的評論，甚至會切換小帳號去看看大家的意見。丁子朗並不在意被批評，甚至被謾罵，他淡然地說，「在這一行，最怕的不是被罵，而是沒人看、沒人理。網民現在變得很理智，他們分得清角色與演員。如果他們因為討厭我的角色而來罵我，那說明我演成功了。」他更把自己比作一個「育成系」演員：「真係大家見證住由初出道十幾歲，到森美旅行團好可愛，跟住就到超星團唔知做乜嘢，跟住話做乜嘢啊你。跟住慢慢見返我原來做戲，都係可以正正常常做戲，都啱佢喎呢條路咁樣，咁係一個由喜愛到唔鐘意，又喜愛返咁樣係一個好搞笑好得意嘅cycle嚟嘅。」丁子朗覺得這一個共同成長的過程從黑粉轉路人，再從路人轉粉絲，這種粘性反而更強。

丁子朗提到過去兩年曾陷入的「妝容爭議」和「實力質疑」。(胡凱欣 攝)

丁子朗覺得這一個共同成長的過程從黑粉轉路人，再從路人轉粉絲，這種粘性反而更強。(胡凱欣 攝)

談父母：支持是我最大的動力

丁子朗自己雖然能夠坦然面對網民的負評，但他坦言，父母的感受始終是他最在意的底線。「我唔開心嘅位係嚟自我驚我爸爸媽媽見到呢啲Comment，佢哋會替我唔開心，即係我做啲成績佢會比我更加高興，比我自己本人更加自豪。但係我做啲嘢有啲Comment話我，網民話我嘅時候，佢會比我更加傷心更加唔開心，呢個係我會令到我有返情緒嘅位。」丁子朗指父母是他的頭號粉絲，他的所有社交平台、新聞報導，他們每一條都會看、會點讚。

丁子朗指父母是他的頭號粉絲，他的所有社交平台、新聞報導，他們每一條都會看、會點讚。(胡凱欣 攝)

丁子朗自己雖然能夠坦然面對網民的負評，但他坦言，父母的感受始終是他最在意的底線。(胡凱欣 攝)

回憶起入行之初，父母曾一度反對他加入演藝圈，擔心這個圈子太複雜，也擔心兒子的生活不穩定。但這十年間，他的每一份成績、每一份努力，父母都看在眼裡。「最近有個網絡平台做咗啲人話有啲咩十大影響力嘅TVB演員，我排第十我真係覺得好開心，我真係好感動！因為我爸媽即刻都Send個Message畀我『I am so proud of you』咁樣，雖然係好短嘅一個説話，但係我自己都覺得好似佢個仔喺香港自己工作都有人喜歡，都有人講叫你唔使擔心，呢個係我最欣慰嘅地方。」丁子朗表示只是簡簡單單的一句話，差點就讓他哭出來。對丁子朗來說，能夠成為父母的驕傲，讓他們不再擔心，就是他這十年演藝路最大的收穫。

丁子朗表示只是簡簡單單的一句話，差點就讓他哭出來。(胡凱欣 攝)

談未來：拒絕被標籤，目標全亞洲

步入入行第十個年頭，丁子朗並不想被定型為「老戲骨」，他笑稱自己內心依然是個「新人」。最近一年，他積極開拓內地市場，參與了與霍建華等前輩合作的作品《搏憶》。為了更好的發展，他不僅苦練普通話，更對自己的表演提出了更高的要求。「作為專業演員，聲音也是表演的一部分。雖然我的普通話能溝通，但要達到台詞級別的精準度，還有很長的路要走。」

步入入行第十個年頭，丁子朗並不想被定型為「老戲骨」。(胡凱欣 攝)

提到曾經的「偶像夢」，丁子朗坦率承認參加選秀比賽的確是為了圓夢。雖然那段時間被很多人批評，但那個過程擴展了他的視野，讓他結識了許多不同領域的人脈：「我唔知自己啱唔啱嘅，純粹我想試我呢個夢想，我想試下唱歌跳舞，我細個都鐘意韓流都鐘意kpop，咁咪試下囉。咁試完原來真係唔啱，但呢個體驗又帶咗好多得著畀我。」雖然丁子朗現在已經28歲了，不再是傳統意義上的20歲IDOL年紀，但他不會給自己設限，演員、表演者、甚至唱跳歌手，只要有合適的機會，他都會去嘗試。

提到曾經的「偶像夢」，丁子朗坦率承認參加選秀比賽的確是為了圓夢。(胡凱欣 攝)

丁子朗2年前去參加選秀節目。(《亞洲超星團》截圖)

丁子朗被指「唱又唔得跳又唔得」。（葉志明 攝）

丁子朗有個idol夢，依家決定放手一搏。 (劉智源 攝)

丁子朗的「進化論」

在這個訪問中，丁子朗始終保持著那份陽光般的笑容，與年前的他相比，這份笑容背後多了幾分定力和從容。他不再急於證明自己是個帥哥，也不再糾結於外界對他外貌的點評。他更願意聊角色、聊演技、聊他對演藝事業的宏觀規劃。他清楚地知道自己的目標在哪裡：「我有一個好清晰嘅目標，我會知道我五年十年廿年或者我人生條路想點行，咁變咗而家只不過係一級一級嘅階段，我唔會覺得呢啲係影響到我人生嘅事情。」

丁子朗不再急於證明自己是個帥哥，也不再糾結於外界對他外貌的點評。(胡凱欣 攝)

丁子朗更願意聊角色、聊演技、聊他對演藝事業的宏觀規劃。(胡凱欣 攝)

丁子朗亦明白在通往目標的路上，必然會經歷高山低谷。他道出一個真理：「我唔覺得係用一個捱嘅心情嚟形容，我覺得係一個山過山嘅過程，即係同一方向嘅目標。咁但係你唔會永遠都係同一個高低，一路向高處行，你一定要係落咗山先可以慢慢再行返另一座山，你先可以享受到另一座山嘅一個風景。咁所以嗰段時間只不過係一個下行嘅階段，但係方向依然係向前行緊嘅。」

丁子朗亦明白在通往目標的路上，必然會經歷高山低谷。(胡凱欣 攝)

十年的磨礪，讓丁子朗從那個只會在鏡頭前展現燦爛笑容的男孩，進化成了一個有層次、有野心、更有韌性的演員。我們有理由相信，在下一個十年，他會帶給我們更多的驚喜。