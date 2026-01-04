劉若英睽違十年再與歌迷跨年倒數　成北京史上首次跨年大型演唱會

一百次起飛，一百次降落，累積一百趟飛行的感動與哩程。「文藝天后」劉若英《飛行日》巡迴演唱會4.0版正式飛越百場，並於2025年12月31日在北京迎來第 104場演出，這也是劉若英睽違十年，終於再次與歌迷一起跨年。此次《飛行日》飛抵北京華熙生物潤百顏中心，首次在同一場地舉辦連續5場演出，準備與歌迷一起飛得好遠、好遠。值得一提的是，這也將成為北京史上首次跨年大型演唱會，劉若英榮登第一人，再度寫下屬於自己的重要里程碑。這不僅是一場演唱會，更是一段劉若英持續突破自我、與歌迷並肩同行的音樂旅程。超越百場演出，依舊為歌迷送上五大精彩亮點：

1.睽違十年，終於再度舉辦專場演唱會與歌迷一起跨年倒數；

2.《飛行日》演唱會超過100場，首次同城市連唱5場、在北京迎接演藝生涯中第200場專場演唱會；

3.新年獻上四套高級訂製全新演出服裝；

4.舞臺上的飛天鯨魚、旋轉巨熊、音符紙飛機化作紙花，全場飄灑陪伴飛到大家身邊；

5.跨年特別加碼！馬到成功飛行KTV，嗨唱11首飛行組曲。

「文藝天后」劉若英演出成為北京史上首次跨年大型演唱會。(公關提供)

越夜越美麗！跨年夜晚特別將演出時間調整到晚上九點半開演，在歲末迎向新年的關鍵時刻，劉若英以全新造型登場，換上象徵嶄新啟程的「飛行羽翼」服裝，挾帶女王般氣勢華麗現身，為跨年夜揭開序幕。隨後，劉若英卸下華麗武裝，帶著12 位化身為嘉年華、彩色筆意象的藝術舞者一同登台，在白兔指揮家的帶領下，隨著奶茶唱著《年華》、《說話》那溫柔卻充滿力量的歌聲起舞，現場瞬間化為一場繽紛熱鬧的嘉年華派對。劉若英感性向歌迷喊話：「謝謝你們選擇跟我們一起跨年。在一年最後的時刻，沒有在別的地方，你們在這裡，跟我們在一起，今天晚上是我們一起把這一年唱完！」並邀請大家在這個夜晚，將內心累積一整年的情緒全數釋放，一起放聲歌唱，迎向2026年的到來。

劉若英《飛行日》演唱會飛越百場 持續進化飛往每個城市與你相見。(公關提供)

北京首次跨年大型演唱會第一人！劉若英開心喊：第一秒在一起好開心。(公關提供)

為了這次特別的跨年演出，劉若英也特別更新歌單，獻唱連她自己都笑說「第一次唱，有點緊張」的《歲月靜好》。她分享，所謂的「歲月靜好」，不一定是轟轟烈烈的時刻，而是生活中最細微、最真實的聲音。爐子上燉肉的聲響、孩子的呼喚聲，那些看似再平凡不過的日常，其實正是我們最想守住的幸福。劉若英感性表示：「守著幸福，對我來說，就是最好的一種歲月靜好。」一句話，道盡她對生活與時間的溫柔理解，也讓這首歌在跨年夜更顯意義。而在新年的第一天元旦場，劉若英也驚喜帶來《多傻》，她說：「請你相信、聆聽自己心裡的答案，不要急著迎合別的人，就按照自己步伐一步步慢慢走，哪怕別人覺得我們有點傻，但我們傻得很幸福。」

劉若英身穿「飛行羽翼」裝，女王般氣勢登場。(公關提供)

劉若英獻上四套高級訂製服裝，新年帶來新氣象。(公關提供)

時間來到 2025 年晚間 11 點半，劉若英換上全新「璀璨迎曦裝」笑著詢問大家現在幾點，沒想到全場歌迷齊聲大喊「才七點！」捨不得讓這場跨年演唱會與2025年這麼快結束。迎向2026年這個充滿期待的新開始，劉若英將《所有相愛的人啊》獻給每一位正在相愛、也相信愛的人。舞台上，五米高旋轉巨熊與長臂猿、大象、孔雀、蒲公英意象的12位舞者接連登場，畫面夢幻繽紛；劉若英更邀請樂手合音老師們一同上台狂歡倒數，隨著四面台的舞台繞圈，與四面八方的歌迷一同齊聲倒數「3、2、1，新年快樂！」全場瞬間歡聲雷動，掌聲與歡呼聲此起彼落。劉若英感性表示：「我們在第一秒真的在一起，好開心喔！今天是新的一天的第一分鐘，我們在一起，我們真的在一起，真好！」

劉若英《飛行日》4.0版演唱會 飛越百場紀錄、睽違十年再與歌迷跨年倒數。(公關提供)

跨越新年的第一個時刻，能與歌迷待在一起、一同歡唱，對劉若英而言是最溫馨、也最歡樂的時刻，她感性表示：「希望我們真的能一直見到彼此！」跨年對許多人來說，都有屬於自己的「儀式感」，有人選擇狂歡、聚餐，或到KTV與好友相聚，而現場觀眾則選擇走進劉若英的演唱會。劉若英開心地笑說：「既然你們選擇來跟我一起開演唱會，那我們就把KTV搬到這裡來！試試看來一個『馬到成功 KTV 肺活量大賽』」隨後一口氣接連帶來11首過去演唱會中多半只在點歌環節才會出現的經典歌曲，《光》、《愛的代價》、《知道不知道》、《飄洋過海》、《童話》、《有沒有一首歌會讓你想起我》、《笑忘歌》、《光陰的故事》等，每一首都唱好唱滿，掀起全場大合唱，將跨年夜化成一座情感滿載的超大型 KTV。

嘉年華派對！劉若英攜12 位嘉年華、彩色筆藝術舞者登台同歡。(公關提供)

劉若英也分享自己對這個跨年夜的感受，她說：「人如果能活到一百歲，那這次的跨年就是一百分之一的那次，是很獨一無二的！」她進一步感性表示：「今天不是一個結束，而是一場交接，把今年交出去，把明天接過來。明天也許仍是現實的世界，但要記得，我們曾一起瘋狂過、一起大聲地唱過，今天的聲音，會照亮未來的每一個日子。」迎向2026年，劉若英將持續飛行，前往更多城市，聽見更多歌迷的聲音。劉若英《飛行日》巡迴演唱會將於 2026 年 2 月 13 日、14 日飛抵上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，與歌迷再度相聚。於 2026 年 2 月 13 日、14 日飛抵上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，與歌迷再度相聚。