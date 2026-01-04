譚耀文參加內地跨年春晚　喜遇《我和春天有個約會》四位主角

譚耀文於2025年過得非常忙碌和有意義，包括舉行了入行多年以來的首個個唱，也以導師身份指導多位透過參予「聲秀」選秀比賽的學員如何去靠近夢想。在完成個唱後，譚耀文立即回劇組趕拍《風華背後》，日前拍畢煞科戲便立刻馬不停蹄，到上海參予由「東方衛視」舉辦的跨年春晚特備節目，於當晚（31日）和多位藝員和歌手合唱，一起以歌聲送走2025，迎接2026的到臨。

譚耀文拍畢煞科戲便立刻馬不停蹄，到上海參予由「東方衛視」舉辦的跨年春晚特備節目。(公關提供)

譚耀文。(公關提供)

今次跨年春晚特備節目現場星光熠熠，氣氛熱烈，觀眾讃好之聲不絕於耳。阿譚在社交平台上留言表示非常感恩：「2025年可以忙到最後一秒鐘，真的非常感恩，此外在晚會上更難得喜遇《我和春天有個約會》的四位主角包括商天娥、鄧萃雯、萬绮雯和蔡曉儀，我們立即互相集郵拍照留念，場面溫馨。」林子祥和葉蒨文也是是晚表演嘉賓，譚耀文也特別找了他倆合照，譚耀文說：「我終於等到了，之前看他們香港演唱會時錯過了合照機會，今晚反而巧遇，也終於夢想成真、看來來年有運行！阿Lam和Sally真的好Nice，而我這個小粉絲開心到癲咗。」

萬绮雯、商天娥、譚耀文、鄧萃雯、蔡曉儀。(公關提供)

林子祥、譚耀文、葉蒨文。(公關提供)

萬绮雯、譚耀文。(公關提供)

鄧萃雯、譚耀文。(公關提供)

商天娥、譚耀文。(公關提供)

踏入2026年後，譚耀文將集中時間去預備1月25日的廣州個唱，另外也要出席「拼命三郎」重映場，以及「今天應該很高興」兩部電影的謝票活動。

《譚耀文 In Full CHARACTER》演唱會」Poster。(公關提供)