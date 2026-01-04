三屆視帝強忍頸椎傷患痛楚登台極專業　獨力撐起家庭經濟富養妻女

現年63歲的TVB「三屆視帝」羅嘉良自約滿離巢後便定居內地發展，不過近年多次被指風采不再，斷崖式衰老，不僅被影到嘴巴越來越歪，巨型眼袋更是嚇人。他的人氣亦大不如前，為開闢新財路，更不惜聯同內地網紅，以騎呢look上陣於網上直播促銷賣貨，被批自眨身價去扮小丑。 羅嘉良於2020年曾傳出患癌消息，指他多次暈倒兼已立遺囑交代後事，病情嚴重到「在醫院裡快要死了」。為此，羅嘉良在2023年親自拍片闢謠，指消息純屬炒作。

羅嘉良與黎耀祥頒發視帝獎項。（影片截圖）

羅嘉良談當年拍攝《難兄難弟》，更重現「李奇」。（小紅書截圖）

羅嘉良。(公關提供)

羅嘉良努力工作賺錢養家，獨力撐起家庭經濟，以供養老婆蘇岩及12歲女兒Sela在英國的優質生活。日前有網民於社交網分享了在演唱會後台與羅嘉良的合照，以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生👏」為標題，發文寫道：「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常還會有些頭暈，在這種情況下，在台上唱了7首歌，首首經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業精神！結束2025，開啟2026，新年快樂🎉#和偶像零距離 #演出現場的獨特魅力 #羅嘉良 #永遠的偶像」，大讚羅嘉良敬業樂業和專業精神。相中可見羅嘉良神情略顯憔悴，看來是受到傷患影響，需強忍着頸椎的痛楚，情況令人心痛。

網民分享與羅嘉良在演唱會後台合照。(小紅書)

羅嘉良有傷患在身。(小紅書)

羅嘉良專用房間。(小紅書)