吳卓林直播罕談成龍父女關係凝破冰　傳獲經濟援助為電影宣傳設計

吳綺莉的私生女，現年26歲的吳卓林曾公開指國際影星成龍是她的親生爸爸。吳綺莉多年來母兼父職獨力將吳卓林撫養長大，可惜近年母女關係愈加惡劣，林卓林離家出走與伴侶搬出同居，更試過被發現在垃圾站拾荒及排隊領免費食物，吳綺莉雖曾想金錢上幫助吳卓林，但吳卓林仍堅拒回港探望媽媽，母女關係未見起色。近日吳卓林開直播時，就罕有開腔談及成龍，兩人的關係疑似已破冰。

吳卓林同Andi已在加拿大註冊結婚。（吳卓林IG圖片）

吳綺莉為成龍生下女兒吳卓林 (微博@葉小蘭Elan歡博)

傳成龍提供經濟援助給予合作機會

早前有傳成龍去年透過中間人，多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，並資助吳卓林發展設計事業，甚至有傳成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標。 今日有報道指，吳卓林在最近的一次直播中，被網民問到她和生父成龍有沒有和解時，吳卓林表示「他最近經常看我做的海報」，她這樣一說似乎印證了外界的傳聞，同時也被外界解讀為父女關係已正式破冰。有網民問她是否已經原諒父親？吳卓林卻沒有正面回應。 據悉，成龍團隊去年曾主動聯繫吳卓林的工作室，將一部電影的北美宣傳設計工作交由吳卓林負責，她堅持按市場價收費，雙方也依足規定簽訂合同。直播時有網民問到吳卓林的收入，她表示：「夠付房租，還能存下買顏料」。

吳卓林被爆排隊領免費食物。（微博圖片）

吳綺莉近年為了吳卓林經常報警。(ig圖片)