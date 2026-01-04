楊千嬅13歲仔仔Torres越大越靚仔　網民激讚顏值超爸爸可原地出道

現年51歲的樂壇天后楊千嬅與細他4年丁子高結婚16年一直十分恩愛，兩人婚後育有一名兒子丁進諾（Torres），一家三口生活幸福美滿。雖然楊千嬅近年主力發展內地市場，但並沒有忽略家庭生活，3年前曾舉家移居上海生活並安排兒子入讀上海耀中國際學校，學費1年28萬人民幣，與陳小春兒子Jasper做同學。楊千嬅與老公丁子高間中也會曬出全家福靚相同大家分享。

楊千嬅丁子高與囝囝丁進諾Torres。（IG：@real_ting）

眨眼間Torres已經13歲，今年6月便會踏入14歲。日前有網民於社交網分享了一張楊千嬅一家三口迎2026年的合照，以「驚！千嬅兒子越來越帥了」為標題，發文寫道：「目光完全被Torres吸引，差點忽略了我姐🤣可以原地出道了」，說得一點也沒有誇張。相中可見Torres又比之前長大了不少。暴風式成長的Torres，已擺脫了一身稚氣，五官輪廓越見標緻，樣貌輪廓與爸爸丁子高非常相似，甚至比爸爸星味更濃，真是越大越靚仔。踏入青春期的Torres身高直逼楊千嬅，Torres身高已達爸爸眼睛位置，可說是迷你版丁子高，與當年初入行的丁子高如餅印一樣，獲網民一致好評：「Torres好靚仔」、「完全遺傳父母優良基因」、「顏值已經超越了爸爸」。

楊千嬅與老公丁子高及仔仔Torres。(小紅書)