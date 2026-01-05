霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照　低調溫馨不求奢華：未來廣闊

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，前年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，去年11月兩人在雲南玉龍雪山舉行婚禮的照片流出，直至日前Namfon終於在社交平台分享婚禮現場的靚相！

前年5月霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜！（IG圖片）

去年3月適逢Namfon生日，霍啟仁為她慶生，並寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）」（IG截圖）

Namfon寫道：「Some seek a grand venue; we sought a grand feeling. We found it here, where the horizon has no limit and our future feels just as vast. 🌳🏔️🤍（有些人追求宏偉的場地，我們追求的是一種盛大的感覺。我們在這裏找到了，地平線沒有盡頭，我們的未來也同樣廣闊。 🌳🏔️🤍」相中所見，霍啟仁同Namfon以玉龍雪山為背景，場面溫馨又浪漫！

霍震霆與三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）。（IG圖片）

片段依稀可見霍震霆、霍啟剛、朱玲玲在前排。（網上圖片）

據知霍啟仁的新婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

