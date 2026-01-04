關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮　密友關係傳足5年

歌手關智斌（Kenny）出道多年，圈中人緣極佳，與容祖兒、Twins及張敬軒等私交甚篤。不過，自2021年起，Kenny身邊出現一位「高富帥」密友Edwin Pun，兩人關係日益親密，近日更有兩人同遊意大利參加婚禮的短片流出，令這段密友關係再度成為熱話。

健身室結緣 經鄭融介紹正式變熟

據悉，Kenny與Edwin其實早在同一間健身室做Gym數年，彼此早已面善，但一直未有深交。直到後來經由Edwin的國際學校舊同學鄭融正式介紹，兩人才真正熟落。Edwin曾於社交平台分享與Kenny及鄭融的三人合照，當時已有眼利網民留言詢問兩人關係，惟Edwin未有正面回應。兩人私下經常相約跑步及行山，更有指Kenny早前需要增肥時，Edwin全程陪伴「搵食」，表現相當體貼。

遠赴意大利賀朋友大婚 同房行李箱意外曝光

近日Threads流出一段合輯短片，內容疑似是Edwin的好友早前在意大利科莫湖（Lake Como）舉行婚禮，Kenny隨Edwin雙雙飛抵當地到賀。片中可見兩人坐在遊艇上傾談唱歌，晚宴時Kenny更換上禮服興奮揈餐巾。最令網民關注的是，Edwin上載的一段風景片中出現了Kenny的聲音，而另一張照片更拍到酒店房內，Edwin的行李箱與Kenny的背包同時放在地板上，足見兩人關係非比尋常。

密友背景顯赫 南加州大學碩士兼房產總監

這位被網民大讚「幾靚仔」的密友Edwin Pun背景非常猛料，他是房地產龍頭「潘正洲集團」的主席細仔。Edwin學歷極高，先後取得金融雙學位及南加州大學碩士學位，回港後隨即加入家族公司擔任總監一職。由於他經常代表公司出席品牌活動，社交平台充斥大量生活靚仔相，被外界形容為標準的「高富帥」。